Jennifer López seduce con un bikinazo negro y está lista para el verano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jennifer López está lista para el verano. La cantante, bailarina y actriz de raíces latinas pero nacida en Nueva York, presumió en su cuenta de Instagram su cuerpazo al ponerse un sencillo bikini de color negro y causó cientos de comentarios en esa popular red social en la que tiene más de 210 millones de seguidores.

“Summer mode: activated. (Modo verano: activado)”, fue el texto que escribió la artista al compartir dos imágenes y un video en el que da la vuelta para presumir de toda su figura. Allí también se puede ver al lindo perro que la acompaña a orillas de la piscina rodeada de hermosos árboles verdes.

Para complementar este outfit de verano la cantante usó unos lentes de sol negros, una bata del mismo color con estampados de mariposas y unos tacones en color beige. Esta publicación de la pareja de Ben Aflleck tiene hasta el momento más de 3 millones de me gustas en Instagram.

Antes de esta publicación JLO había publicado otra serie de fotografías junto a esa piscina en la que posó en traje de baño, dejando un mensaje sobre el Memorial Day: “¡#FelizDíaDelMemorial! Únase a mí hoy para honrar a todas las mujeres y hombres de servicio que sirvieron a nuestro país e hicieron el último sacrificio por nuestra libertad. #MemorialDay”, escribió.

En estas imágenes la cantante lució un vestido de estampados en color rojo, azul y blanco, así como tacones y dos diferentes modelos de lentes de sol. Asimismo, en la última foto se observa que sobre un asiento tiene otros lentes de sol más. Esta publicación consiguió más de 800,000 me gustas. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Muy en la onda del verano, días antes también lució lo que parece ser un ligero vestido mientras disfrutaba de una barbacoa. “BBQ-Chic Happy sunday everybody”, fue el mensaje con el que acompañó esa imagen en la que aparece sonriendo ampliamente y con unos lentes de sol en las manos. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Sigue leyendo: