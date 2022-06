Nueva York salvaje: adolescente apuñalada entrando a tienda de jugos; crudo video NYPD

Un hombre apuñaló a una adolescente de 16 años cuando caminaba de espaldas en una calle de Brooklyn a plena luz del día y el dramático ataque fue captado por una cámara de seguridad.

Las imágenes publicadas hoy por la policía de Nueva York muestran a la adolescente entrando al establecimiento “Urban Juice Bar & Grill” en Rutland Road en el vecindario Brownsville, alrededor de las 6 p.m. del 22 de mayo, sin percatarse cuando un hombre se le acercó por detrás, levantó un cuchillo negro y alcanzó a herirla una vez en el hombro izquierdo sin decir ni una palabra, reportó New York Post.

Luego el sospechoso se alejó lentamente, muestra el video. La víctima fue llevada al Brookdale University Hospital Medical Center, donde fue atendida y dada de alta. No está claro el motivo del ataque, pues la joven no conocía al agresor.

NYPD divulgó las imágenes en procura del sospechoso: un hombre de tez mediana, que pesa alrededor de 150 libras, de complexión delgada y cabello negro.