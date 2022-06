Suzy Cortez asegura que Gerard Piqué le escribía por Instagram preguntándole por su trasero

Exclusiva

Hoy informamos que en España se ha armado un verdadero y tremendo revolú debido a la supuesta infidelidad de Gerard Piqué. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez del podcast “Mamarazzi” de El Periódico de Catalunya aseguran que Shakira y Piqué se han separado porque ésta lo cachó siéndole infiel. Informan además que el futbolista ya se fue de la casa.

Ante esa noticia, Suzy Cortez nos contactó para revelarnos lo que a ella le tocó vivir con el defensa central del FC Barcelona. Vía Twitter, la modelo brasileña nos aseguró: “Éste no vale para nada”, nos dijo en un primer mensaje, refiriéndose en todo momento a Gerard Piqué.

“Fue el que me mandó -mensaje- más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. @Shakira no se merecía esto”, aseguró la Miss BumBum.

Al parecer el contacto entre Suzy Cortés y Piqué, según expone la conejita de Playboy, se dio a través de el ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, explicó la brasileña.

Según nos expresa Cortez, hoy decidió romper el silencio, porque considera que Shakira no se merece nada de lo que ahora está pasando: “Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”.

