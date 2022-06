Vendedor apuñaló a caminante frente a famosa tienda Macys; otro herido en Madison Square Garden tras juego NY Rangers: violencia sin freno en calles de Nueva York

Un vendedor de cómics apuñaló anoche a un joven durante una pelea en una acera de la famosa tienda Macy’s en Herald Square de Nueva York, considerado el almacén por departamentos más grande del mundo.

Horas más tarde, cerca de allí, otro joven fue acuchillado en el cuello durante un ataque no provocado fuera de un bar cerca del Madison Square Garden después del partido de hockey sobre hielo de los NY Rangers. La víctima de 25 años estaba en el área de asientos al aire libre de “Féile”, un pub irlandés en 131 West 33rd Street, cuando un hombre se le acercó y lo apuñaló “al azar” en el cuello alrededor de las 11:10 p.m., dijeron las autoridades.

El atacante, quien era desconocido para la víctima, huyó del lugar a pie, pero fue arrestado rápidamente después de que la policía recorrió el área. La víctima fue transportada al Hospital Bellevue en condición estable, reportó New York Post.

En el primer caso, el vendedor no identificado, un hombre de unos 50 años, tuvo una disputa con un joven, lo que derivó en una pelea en la 7ma Avenida y 34th St, en pleno centro de Manhattan, alrededor de las 7 p.m. del viernes, según la policía.

Comic book vendor stabs man in dispute outside of Macy's in Herald Square https://t.co/rMMfPPiXgy pic.twitter.com/fKFE45NHJS — New York Post (@nypost) June 4, 2022

El herido de 21 años también fue transportado al Hospital Bellevue en condición estable. No estuvo claro de inmediato qué llevó a la disputa, pero ambos hombres fueron arrestados en el incidente, indicó New York Post.

Fotos dramáticas de la escena mostraron la acera manchada de sangre frente a la famosa tienda, sede además del cierre del desfile anual de Thanksgiving que se tramite por todo el mundo.

También se pudo ver a los investigadores recolectando evidencia cerca de una mesa llena de decenas de cómics detrás de la cinta, aparente propiedad del supuesto agresor.