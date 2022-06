Erling Haaland reiteró que el sueco Alexander Milosevic lo insultó en el campo￼

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Erling Haaland volvió a tener una soberbia actuación en el engramado y de nuevo demostró que es un verdadero depredador en el área del contrario y este domingo anotó un par de goles para vencer a Suecia dos por una. No obstante, el “Androide” conversó con la prensa y reiteró que tuvo que aguantar varios insultos de parte de Alexander Milosevic.

El hecho ocurrió después de terminar el respectivo encuentro entre Noruega y Suecia el cual significó la segunda victoria para el equipo del nuevo flamante fichaje del Manchester City por las próximas cinco temporadas.

“Primero me llamó puta, lo cual puedo asegurar que no lo soy, y me dijo que me iba a romper las piernas. Marqué un minuto después”, comentó Erling Haaland a la prensa.

A pesa de este mal momento, el delantero de 21 años no dudó en celebra por todo lo alto una importante victoria para su selección que, sigue siendo líder del grupo cuatro de la Copa de Naciones, por encima de Serbia, Suecia y Eslovenia.

Alexander Milosevic, también se tomó su tiempo para dejar su punto de vista sobre este incidente que, para muchos es un poco extraño, ya que Haaland no suele se provocativo en el campo más allá de sus infinitas celebraciones.

“Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, así que no sé cómo debemos comunicarnos. no lo hablo en el campo, por lo que es sorprendente que diga cosas que yo no he dicho”, reiteró el sueco.

Por otra parte, con su doblete en el encuentro de hoy el atacante del Manchester City acumula ahora 18 goles en 19 partidos con la selección absoluta de Noruega; cifras que encandilan a todos sus rivales y a sus compañeros.

Ahora, el próximo paso del joven futbolista es mantener su buen ritmo y un estado físico a tope para lo que será su primera temporada en la difícil Premier League y más cuando se tratará del mejor pagado de la plantilla ciudadana, junto a Kevin De Bruyne.

