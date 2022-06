Catherine Siachoque tomó una decisión y dijo que: “Es uno de los momentos más importantes” de su vida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz Catherine Siachoque reveló en sus redes sociales que uno de sus mayores sueños en la vida era poder convertirse en estudiante de Harvard, una de las universidades de mayor prestigio que se encuentra ubicada en la costa Este de los Estados Unidos.

“Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho”, expresó con gran orgullo la colombiana.

Ahora la estudiante de Negocios sorprendió a sus más de 5.1 millones de seguidores al dar a conocer que había logrado algo que con tantas ansias deseaba, más cuando se habla de los deseos de superación y preparación profesional, y qué mejorar manera de hacerlo aprendiendo y sacando una carrera universitaria tal como ella lo está haciendo a sus 50 años.

“Estar sentada en la Escuela de Negocios de Harvard aprendiendo de mis profesores todos unas eminencias y de mis brillantes compañeros es un regalo de Dios y de la vida”, escribió en su cuenta personal de la camarita.

La esposa del actor Miguel Varoni colgó en la mencionada red que estaba junto a una de sus profesoras favoritas, y es que se trata de Anita Elberse, quien desde muy joven la colombiana a admirado por sus logros y ahora tiene el orgullo de poder aprender en clases dictadas por ella.

“Había leído su libro, la admiraba, soñaba con conocerla y ahora soy su alumna”, agregó.

Sin duda alguna, la actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ es una muestra de que todo lo que se quiere en la vida se obtiene siempre y cuando cada persona se enfoque en la meta hasta poder lograrlo. También resaltó que en ocasiones a veces las circunstancias serán un poco complejas pero no es motivo para no querer continuar el camino.

“No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará. Quería compartir este que es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida. Gracias por acompañarme y apoyarme siempre aunque algunas veces esté alejada de las redes (con justa razón, ahora lo saben)”, dijo la actriz, quien también participó en la ‘Reina de Corazones’.

Te puede interesar:

· Catherine Siachoque llora con Maite Perroni por la muerte de su hermano, a quien encontraron muerto en su apartamento

· Catherine Siachoque presume sus atributos cubierta sólo por una toalla

· Catherine Siachoque: Telemundo canceló telenovela por COVID-19