Árbol aplastó un auto: anciana murió en Nueva Jersey; hombre herido grave

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una mujer mayor murió y un hombre resultó gravemente herido después de que la rama de un árbol cayera sobre su automóvil en Nueva Jersey.

El insólito accidente ocurrió alrededor de las 7 a.m. de ayer en la cuadra 1800 de Ark Road en Hainesport, condado Burlington. El personal de emergencia reportó que el árbol cayó y aplastó el automóvil en la carretera.

La policía estatal de Nueva Jersey confirmó que una rama grande cayó sobre un SUV Hyundai que viajaba por Ark Road. El impacto aplastó parte del techo de la camioneta y dejó destrozado el parabrisas.

“Un árbol muerto y hueco y una ráfaga de viento pueden ser los culpables del impacto mortal. Quedó un enorme agujero donde esa gran rama se había conectado a un árbol antes de que se estrellara contra la camioneta”, describió CBS3.

Imágenes del helicóptero de la estación afiliada WPVI de ABC News en Filadelfia mostraron que el vehículo estaba severamente dañado. Las autoridades dijeron que Christine Roemer, de 71 años, residente de Indian Mills, fue declarada muerta en el lugar.

La occisa era una pasajera en el vehículo que conducía Albert Roemer Jr., de 71 años, quien resultó gravemente herido y ahora está en el hospital. No se detalló el vínculo entre ambas víctimas, del mismo apellido y edad.

Vecinos dijeron que escucharon la caída del árbol y que fue ruidosa. También detallaron que Public Service Enterprise Group (PSE&G) poda regularmente algunos de estos árboles en la carretera y que estuvieron en el área recientemente.