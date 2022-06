Mujer liberó cucarachas en corte de Nueva York, desatando el caos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una mujer de 34 años fue detenida después de que cientos de cucarachas fueran liberadas durante un altercado que estalló durante una lectura de cargos en un juzgado en el norte del estado Nueva York.

El caos obligó al cierre del tribunal para realizar labores de fumigación ayer martes. Según funcionarios judiciales, el enfrentamiento estalló en Albany, capital del estado, durante procedimientos en el Tribunal de la Ciudad tras el arresto de cuatro personas en el Capitolio estatal.

After a defendant was told to stop filming the courtroom proceedings was told to stop, the cockroaches were set free from plastic containers. https://t.co/aUKVKft7GJ — HuffPost (@HuffPost) June 8, 2022

A un acusado que comenzó a filmar los procedimientos judiciales se le dijo que se detuviera. En el altercado que siguió, se liberaron cientos de cucarachas traídas al juzgado en contenedores de plástico, según el sistema judicial estatal.

La liberación de los insectos estaba siendo investigada luego de que el juzgado fuese cerrado por el resto del día por fumigación. Los oficiales de la corte arrestaron a una mujer no identificada en la audiencia por cargos relacionados con el altercado, incluidos alteración del orden público, obstrucción de la administración gubernamental y manipulación de pruebas físicas.