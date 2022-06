Hablamos de salud con Sally Hernández -Piñero

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los problemas de salud es uno de los temas que más aquejan a puertorriqueños e hispanos en general en la ciudad de Nueva York, más recientemente por la pandemia del coronavirus, así como por la falta de información y algunos malos hábitos que forman parte de nuestra comunidad.

Como presidenta de la junta de MetroPlusHealth, el plan de salud de la ciudad de Nueva York, y miembro de la junta de NYC Health + Hospitals, el sistema de salud pública más grande del país, Sally Hernández-Piñero conoce bien la problemática.

Nacida en El Bronx de padres puertorriqueños, Piñero es graduada en Derecho en NYU y comenzó su carrera en Bedford-Stuyvesant Community Legal Services como abogada y se convirtió en asesora general de la Agencia Hipotecaria del Estado de Nueva York. Su vocación de servicio la llevó a ser vicepresidenta del condado de Manhattan y vicealcaldesa de Finanzas y Desarrollo Económico, durante la administración del exalcalde David Dinkins. Allí, estuvo involucrada en las decisiones políticas, legislativas y presupuestarias clave tomadas por la administración.

“Mi carrera siempre ha gravitado alrededor de cargos donde puedo impactar de manera positiva a las comunidades locales, a las de bajo poder adquisitivo, particularmente a los latinos”, asegura Piñero, quien recientemente fue honrada por la revista New York’s City & State como una de las mujeres profesionales City & State’s 2022 Above & Beyond.

Motivada por su experiencia trabajando con la población menos favorecida, dio un giro a su carrera profesional para sumergirse en el campo de la salud, donde ocupa los importantes cargos antes mencionados, desde el 2019.

“La comunidad latina tiene muchos problemas de salud y desafortunadamente espera mucho tiempo para buscar la ayuda que necesita. Presión alta, diabetes, asma, obesidad son muy comunes, y creo que porque la lucha por sobrevivir en el día a día es tan fuerte, se olvidan de la salud”, asegura.

¿Qué servicios de salud están disponibles para los latinos?

SHP: NYC Health + Hospitals hace un esfuerzo para llegar a todas las comunidades, y para los latinos en particular, todos los documentos están en español, tenemos traductores en todas las reuniones, interactuamos con cada grupo y queremos que reciban el mensaje de que nadie tiene porque estar enfermo en Nueva York. Cualquier persona puede ir a un hospital de la ciudad y ser atendido, sin importar si se es indocumentado, inmigrante o no se tiene dinero.

Las mujeres en particular, entiendo que tienen que cuidar de sus hijos, sus esposos, pero no son útiles para nadie si no cuidan de su propia salud.

¿Qué problema le preocupa en la actualidad?

SHP: Yo particularmente creo que hay una epidemia de depresión en la comunidad latina. A raíz del covid, muchos perdieron familiares, muchos trabajaron durante la pandemia, y creo que los jóvenes sintieron la presión de adaptarse a esa situación y los padres están ocupados y no tienen los recursos para ayudarlos.

Además nos encontramos con que hay un factor de vergüenza entre los hispanos, muchos creen que es un síntoma de debilidad si se tiene un problema de salud mental y no buscan ayuda.

Otra cosa en lo que trabajamos duro en MetroPlusHealth y NYC Health + Hospitals, de lo que no se habla mucho, es los problemas dentales entre menores de edad. De nuevo, las personas esperan mucho tiempo y generalmente, cuando ya hay señas de dientes deteriorados, es muy tarde.

Los jóvenes sienten mucha vergüenza cuando tienen problemas con sus dientes y les crea inseguridad, por lo que contamos con higienistas dentales en cada hospital para asegurar que todos, especialmente ellos, tengan acceso a cuidado dental.

¿Qué mensaje desea transmitir a los latinos?

SHP: Necesitan saber que cuentan con un sistema de hospitales público increíble, que atiende las necesidades específicas de la comunidad latina. Actualmente estamos trabajando para traer doctores de Puerto Rico para que trabajen en Health + Hospitals.

Pero el mensaje que es muy importante transmitir es que las personas no deben descuidar su salud, ya que sabemos que enfermedades como presión alta, diabetes, obesidad y asma afectan más a la comunidad latina que a cualquier otra, y creo que la falta de conocimiento es parte de la causa, por lo que en Health + Hospitals tenemos la obligación de enseñar a la gente sobre la severidad de dichas enfermedades.

Muchos neoyorquinos piensan que obtener atención médica en la ciudad es muy costoso.¿Qué les responde?

SHP: En MetroPlusHealth tenemos alrededor de 650,000 miembros, y cerca de 400,000 de ellos están en Medicaid, el 40% de ellos son latinos, por lo que Medicaid está disponible para muchas personas. Por su parte, NYC Health + Hospitals ofrece el programa NYC Care, a través del cual no se le niega servicio a nadie, bien seas indocumentado, inmigrante o no tengas recursos.

Hablemos de Covid, ¿qué información quiere compartir?

SHP: Hay un número al que los neoyorquinos pueden llamar, 212- COVID19, si se tiene cualquier síntoma de covid, como fiebre, problemas al respirar, dolor en el cuerpo, y luego de hacerse un exámen casero con resultados positivos, se puede hablar con un doctor para recibir una prescripción para medicamentos que pueden ser enviados directamente a las casas.

Sé que funciona porque mi papá, que tiene 97 años, tuvo covid, llamamos al 212-COVID19 como cualquier otra persona, y hablamos con un doctor.

No quiero que la gente sienta que el coronavirus desapareció, es importante que sigamos cuidándonos, sobre todo en las casas de latinos que suelen ser multigeneracionales, donde conviven niños, jóvenes y personas mayores, lo que aumenta la posibilidad de contagio.

Además, hay un página web, covidtest.gov, donde se pueden solicitar exámenes caseros gratuitos.

Y finalmente, es importante saber sobre el llamado “long Covid, que son los síntomas que se mantienen en muchas personas mucho después de haberse contagiado, y para atenderlos existen tres centros de Covid de Health & Hospitals que se enfocan en este problema, uno en El Bronx y los otros en Queens y Brooklyn, donde reside una gran población latina..