Daniel Picazo: Testigos hablan cómo fue el linchamiento el joven en Puebla, hay cinco detenidos

Tras el linchamiento de Daniel Picazo, quien fue asesor político en la Cámara de Diputados, que ha conmocionado a México, algunos pobladores que fueron testigos del horrendo crimen han revelado cómo fue sucedieron los hechos donde el joven abogado que fue quemado vivo en en la localidad de Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango. Las autoridades anunciaron la detención de cinco sospechosos.

Los hechos se registraron el pasado viernes 10 de junio, cuando el joven fue retenido por decenas de pobladores, que comenzaron a golpearlo con saña, acusándolo de querer robar niños.



De acuerdo a los testimonios, un grupo de al menos 30 personas comenzó a golpearlo, pero después se concentraron en la plaza del puebla hasta 200 pobladores para presencial el linchamiento.

“Repicaron las campanas”

“Escuchamos que estaba repicando la campana y después que dijeron que lo seguían los, no sé quien son, los que los vieron para que se reuniera la gente, como a las 9 de la noche, porque todavía no dormía, apenas terminaba yo de cenar”, declaró a Noticieros Televisa, Artemia Torres, habitante de Papatlazolco.

🚨#Terrible || El joven Daniel Picazo turisteaba en #Huauchinango; lo confunden con robachicos y lo queman vivo



😱 Tenía afición por viajar y eso hacía en Huachinango, #Puebla, cuando pobladores lo lincharon y quemaron vivo al señalarlo falsamente como robachicos. pic.twitter.com/ivjLg8OAKv — Valle De Lerma al día (@ValleDeLerma_) June 13, 2022

En las redes sociales circulan imágenes del linchamiento de Daniel Picazo, que ha conmovido al país. En uno de los videos que han salido a la luz se ve los últimos momentos en que el joven fue captado con vida, estaba esposado y custodiado por dos hombres.

En Huauchinango, Puebla, la Fiscalía del Estado analiza algunos videos para identificar a las personas que incitaron y participaron en el atroz linchamiento del joven Daniel Picazo. #EnPunto con @DeniseMaerker | #DecideInformado pic.twitter.com/Xvgyhq2GKv — Nmas (@nmas) June 15, 2022

Para esclarecer el crimen, la Fiscalía General de Justicia de Puebla analiza diversos videos que fueron tomados con celulares y de cámaras de videovigilancia de la zona donde se registró el linchamiento.

🔴 #IMPORTANTE 🔴 Estos son los videos y las fotografías que la @FiscaliaPuebla ya tiene en su poder (y analiza) para identificar a las personas que participaron en el brutal #linchamiento de Daniel Picazo en #Papatlazolco, #Huauchinango.@Pueblaonline pic.twitter.com/LXtqz57sT6 — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 14, 2022

Impidieron el paso de la policía

“Yo estaba arriba en las gradas, si de hecho estaba en las gradas, la policía según quería entrar, pero no, los chavos (jóvenes) esos que estaban ahí enfrente no, no los dejaron acercarse”, comentó Ismael Ramírez al medio antes mencionado.

Los testigos indican que en la turba enardecida no solo estaban habitantes de Papatlazolco, sino también había de otras comunidades cercanas.

“Había tanta gente, estaba oscuro, unos venían tapados otros no, no sabemos ni a qué vinieron, de hecho yo vi gente Xaltepec, de Papatlatla, pero mucha gente que vi, estaba nada más a la orilla”, recordó Ramírez.

Luego de que la turba comenzara a golpear a Daniel Picazo por ser un presunto “robachicos”, la policía estatal trató de rescatarlo, pero se vio superada por los pobladores.

A pesar de que llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal poco pudieron hacer para salvar al joven.

Pobladores superaron en número a los policías

“Eran más de 200 pobladores contra 40 policías municipales”, indicó Javier Gómez, director de Seguridad Ciudadana de Huauchinango.

Daniel Picazo se encontraba de visita en Papatlazolco, de donde es su papá y abuelo, incluso algunos habitantes afirman que conocen a la familia del joven y lamentan lo sucedido.

Familia del joven era conocida en Papatlazolco

“Nosotros conocemos a su familia, sabemos cuáles son sus raíces y él la verdad este no se olvidaba de su pueblo exactamente, venía de vez en cuando a visitar a su familia que vive acá”, expresó Guadalupe Vázquez, a las cámaras de Televisa.

“Aunque no es mi familia, no es de aquí, aunque de lejos pero mismos somos hermanos, sí sí, pida por la paz, paz de la gente, todo ese pueblo que se la pase en paz y aquí, Dios que perdone de lo que hace, pero nosotros no sabemos”, destacó al mismo medio Marina Rosendo.

Fiscalía detiene a cinco sospechosos

La fiscalía estatal sigue con las investigaciones, y este miércoles anunció la detención de cinco sospechosos del linchamiento y muerte de Daniel Picazo.

La detención se logró luego del cateo a 2 inmuebles en Papatlazolco, donde el joven fue linchado y quemado vivo el pasado viernes 10 de junio.

Resultado de la investigación integral por la privación de la vida de un abogado en Papatlazolco, Huauchinango, la @FiscaliaPuebla realizó cateos y aprehendió a 5 probables responsables. Participaron en los cateos @GN_MEXICO_ y @SSPGobPue.



📄 Comunicado: https://t.co/1OqB0SiYnX pic.twitter.com/RsYNqJqn5F— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 15, 2022

Los cinco detenidos fueron identificados como: Oscar “N”, Alejandro “N”, Raymundo “N”, Abraham “N” y Oswaldo “N”, informó la fiscalía estatal.

“La intervención de la Fiscalía General del Estado de Puebla para cumplir los mandamientos judiciales, se realizó en las primeras horas de éste miércoles 15 de junio de 2022, con personal de la Institución y con la colaboración de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional”, destacaron las autoridades de Puebla. #ÚltimaHora Detienen a 5 hombres, presuntos responsables del linchamiento de Daniel Picazo en Huauchinango, Puebla. #ExpresoDeLaMañana con @eduardosalazar4 | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo pic.twitter.com/yFpYwx07yJ— Foro_TV (@Foro_TV) June 15, 2022

Se corrió el rumor que era un “robachicos”

Son señalados por su presunta participación en el linchamiento de Daniel Picazo, a quien confundieron con un “robachicos”, surgido por rumores en un chat de WhatsApp.



El linchamiento ha causado conmoción en el país. Los padres de Daniel Picazo exigen justicia a las autoridades.

Rogelio López Angulo, presidente municipal de Huauchinango, Puebla, aseguró que la policía estatal trató de rescatar a Daniel Picazo de la turba enardecida, pero fueron superados en número por los pobladores.

Incluso comentó que las autoridades descartaron la presencia de un presunto “robachicos” en la zona, como se había rumorado en la población.

“La policía municipal hizo un recorrido por todo el municipio y no encontró absolutamente nada, y tampoco hubo denuncia alguna. Sacamos un comunicado a la población, para que no creyeran en noticias falsas y todo eso fue un día antes del linchamiento”, explicó el alcalde.

La fiscalía estatal informó que además, de los cinco detenidos, tiene bajo investigación a 13 sospechosos del crimen.

