Hispano acusado de matar a puñaladas a agente del NYPD alega que ella le pidió que la asesinara

El hispano acusado de matar a puñaladas a su esposa, una oficial de la policía de Nueva York, supuestamente dijo a las autoridades que la víctima le pidió que lo hiciera.

El asistente del fiscal de distrito, David Birnbaum, se refirió a las presuntas declaraciones de Argenis de Jesús Báez Pizano, durante la audiencia de presentación de cargos en la Corte Criminal de El Bronx este martes.

Según Báez Pizano, Arianna Reyes-Gómez fue la que le dijo que la matara y lo que tenía que hacer.

John Russo, abogado del acusado, indicó a reporteros que no tiene conocimiento de las alegaciones contra su cliente en el sentido de que la mujer le pidió que la matara.

“Mi cliente no me ha dicho eso”, declaró Russo. “Eso parece que viene de alguna tercera persona. Mi cliente no me ha indicado eso para nada. De hecho, él no ha indicado haber hecho declaración a la Policía más allá de su nombre y de que se entregaría”, planteó el abogado.

Báez Pizano permanece detenido sin derecho a fianza, acusado del asesinato de la oficial de tránsito del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Brooklyn.

Los hechos se reportaron la madrugada del lunes en el apartamento de la víctima en Grand Concourse.

“El acusado enfrenta cargos de asesinar a la víctima, una oficial de la policía de la Ciudad de Nueva York con quien tiene un niño en común. El la apuñaló múltiples veces, unas ocho veces, en el pecho, pierna, torso y espalda”, argumentó Birnbaum en Corte.

El fiscal indicó que investigadores obtuvieron material de cámaras de vigilancia que muestra al sospechoso confrontando a la víctima en la entrada de la residencia antes de forzar el acceso al interior.

Dos minutos después, se aprecia a Báez Pizano abandonando la vivienda con un cuchillo en la mano antes de abandonar la escena en un vehículo.

“(Pizano) luego le confesó a una pariente, una tía, quien terminó pidiéndole a su hijo que llamara al 911. Se obtuvo una orden al día siguiente y ropa ensangrentada fue recuperada de la residencia”, añadió el fiscal.

El hispano se enfrenta a una sentencia de cadena perpetua en caso de resultar convicto. El hombre no tiene historial criminal, aunque sí una violación de tránsito. Tampoco se habían reportado incidentes de violencia doméstica antes de la tragedia.