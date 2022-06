Aterrador video muestra a un ladrón de Detroit apuntando con un arma a un hombre que sostenía a un bebé

Un hombre armado fue captado en un video de vigilancia apuntando con un arma a la cabeza de otro sujeto que sostenía a un bebé, durante una disputa en una gasolinera de Detroit el pasado domingo, según informó la policía.

Las tomas de las imágenes publicadas por la policía hasta este lunes muestran a la víctima haciendo malabarismos con el bebé dormido de 7 meses con un brazo, mientras extiende la otra mano en un aparente esfuerzo por proteger al niño del atacante.

La víctima, que no ha sido identificada, dijo a la policía que su atacante lo siguió hasta la gasolinera Valero en la intersección de las avenidas Hubble y Tireman en la ciudad de Michigan, según dio a conocer Fox 2 News de Detroit .

El medio dijo que parecía que los hombres habían tenido algún tipo de discusión previa afuera.

Cuando el agresor sacó su arma, el joven padre levantó el brazo mientras aún sostenía al bebé, golpeó el arma y posiblemente provocó un mal funcionamiento, dijo la policía.

🚨Aggravated assault🚨

Hubbell/ Tireman

6/19/22

5:50pm



We are attempting to identify a suspect in an aggravated assault. If you recognize the suspect with the tan bucket hat and white A-shirt, please contact Detective Rice 313-596-5240 or call 1-800-SPEAK-UP. pic.twitter.com/lvxLM7sVum— DPD 2nd Precinct (@DPD2Pct) June 20, 2022

El video de vigilancia luego mostró al hombre armado, vestido con una camiseta sin mangas blanca y un sombrero de ala ancha, saliendo de la estación de servicio, buscando a tientas con su pistola.

La policía hizo una llamada para pedir pistas este mismo lunes y, en cuestión de horas, anunció un arresto en el caso. El sospechoso aún no ha sido identificado.

El recinto elogió al público en Twitter por la rápida respuesta a su solicitud de información.

“El 2do Precinto quisiera agradecer a nuestra comunidad por proporcionar información que nos llevó a detener a este individuo”, dijo. 🚨🚓Arrest Update🚓🚨 An arrest has been made for the Aggravated Assault yesterday evening at the Valero Gas Station at Hubbell/Tireman. The 2nd Precinct would like to thank our community for providing information which led us to taking this individual into custody.#ONEDETROIT pic.twitter.com/ogSJ6rY2IA— DPD 2nd Precinct (@DPD2Pct) June 20, 2022

