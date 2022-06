Las mejores opciones de decoración sostenible a precios asequibles para tu hogar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Nuestra casa representa quienes somos. Un hogar lo es por muchas razones, entre las que destacamos la personalidad que cada uno le damos. Así es como lo conseguimos hacer nuestro, plasmando lo que sentimos y lo que nos hace bien.

No solo se trata de los colores con los que pintamos las paredes o de cómo organizamos los muebles. También es importante estar en conexión con lo que nos rodea, con el medio ambiente. La decoración sostenible nos hace sentir mejor, tanto dentro de casa por lo bonita que es, como fuera, porque es respetable con el planeta.

Los muebles y decoración sostenibles buscan hacernos más conscientes del impacto de fabricación que el producto tiene en el medioambiente. Solo así, sabiendo sobre el proceso, conseguiremos reducir el impacto ambiental, desde el primer paso que es el diseño hasta el momento en el que nos deshacemos de un objeto o mueble.

Es vital intentar dejar la mínima huella posible. Por eso, no botar a la basura algo a lo que le podemos dar una segunda vida es lo mejor. Reciclar y volver a usar.



Pero si quieres muebles nuevos, debes saber que hay toda una línea de decoración sostenible que se basa en el uso de energías renovables para todo el proceso de fabricación. Además, usan materiales sostenibles o reutilizan materias primas.

Si esta opción para decorar va contigo y tu filosofía, no temas por el bolsillo y las cuentas. Ser eco no tiene por qué ser sinónimo de ser caro. Hay marcas y productos que se esmeran en crear muebles y objetos para una decoración sostenible a muy buen precio.

¿Qué significa “decoración sostenible”?

La fabricación de muebles y decoración sostenible busca que se tenga en mente el impacto que cada una de las fases de producción y distribución del producto tiene en el medioambiente.

El objetivo es, por lo tanto, reducir el impacto ambiental a lo largo de toda la cadena de producción, desde su diseño hasta el momento en el que nos deshacemos de un objeto o mueble.

Para conseguir este mínimo impacto, las empresas y marcas de decoración sostenible utilizan energías renovables, reducen el uso de determinados materiales o reutilizan materias primas y emplean materiales sostenibles, como fibras naturales o madera.

Apúntate a esta nueva moda en decoración, ¡es bonita y lo mejor para el planeta!