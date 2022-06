Es hora de elegir una vicegobernadora que es para nosotros

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La comunidad latina es uno de los bloques de votantes más grandes de Nueva York, constituyendo casi el 20% de la población, pero parece que no somos una prioridad para muchos funcionarios electos y del partido. Muchas veces, las campañas políticas ni siquiera intentan organizar a nuestras comunidades. Al no incluirnos, excluyen a nuestras comunidades de tener un asiento en la mesa.

Es hora de que nuestro gobierno sea representativo de sus electores. Nueva York aún tiene que elegir a un funcionario estatal latino, pero eso puede cambiar en unas pocas semanas. Actualmente hay tres candidatos registrados para el puesto de vicegobernador que se identifican como latinos.

Pero la representación por sí sola no garantiza resultados, y es por eso que debemos evaluar el historial y las posiciones de los candidatos sobre los temas que más importan. Y en ese sentido, hay una candidata clara a destacar, Ana María Archila.

Un año después de migrar a los EE. UU. desde Ecuador, me convertí en voluntario de Make the Road Action y conocí a Ana María por primera vez. En ese entonces, era codirectora ejecutiva de la organización hermana Centro para la Democracia Popular, donde continuó luchando para dar voz a aquellos que no tienen. Su compromiso de desarrollar la fuerza y la resiliencia de los inmigrantes y de clase trabajadora en nuestra nación siempre ha sido inspirador.

Si es elegida, Ana María luchará para garantizar que todos los neoyorquinos latinos e inmigrantes reciban el respeto y la dignidad que merecen.

Ella es la única candidata en la contienda que defiende un plan, junto con su compañero de fórmula Jumaane Williams, para crear y preservar 1 millón de unidades de viviendas asequibles, fortalecer las protecciones para los inquilinos y brindar alivio a los propietarios para detener las ejecuciones hipotecarias.

También es la única en la carrera que lucha por hacer que la atención médica sea verdaderamente universal, independientemente del estado migratorio, al aprobar la Cobertura para Todos y la Ley de Salud de Nueva York.

Ana María y Jumaane también tienen el plan de seguridad pública más sólido de la contienda y han pedido constantemente una inversión de mil millones de dólares en la prevención de la violencia armada, que lamentablemente el gobernador y el nuevo vicegobernador no han logrado erradicar.

Y finalmente, Ana María es la única candidata a Vicegobernadora que se presenta con los trabajadores excluidos. Ella ha sido una defensora de la asignación de $ 3 mil millones adicionales al Fondo de Trabajadores Excluidos para garantizar que todos los que son elegibles para el programa puedan acceder a él y ofrecer una solución permanente. Me preocupa especialmente este tema ya que viví en uno de los epicentros del COVID-19 en Nueva York, Jackson Heights, donde muchos de mis vecinos y familiares perdieron sus trabajos debido a la pandemia.

Durante demasiado tiempo, las necesidades de nuestras comunidades se pasan por alto. Durante mucho tiempo que debería haber alguien en el cargo en Nueva York que comprenda nuestra cultura y las hermosas y abundantes diferencias entre cada cultura distinta dentro de nosotros.

Por eso en esta primaria votaré por Ana María como mi vicegobernadora. Es hora de que elijamos personas que defiendan a nuestra gente, incluso si eso significa enfrentar a los que están en el poder.

Como inmigrante, Ana María me ha inspirado a seguir luchando por mi comunidad. Sin líderes como ella, los neoyorquinos latinos e inmigrantes seguirán siendo excluidos y no tendrán un asiento en la mesa.

Aracelly Cantos Moreira is a lead member of Make the Road Action, an organization that builds political power rooted in immigrant and working-class communities, promotes progressive policy solutions, and strengthens the movement for justice through electoral and grassroots organizing.