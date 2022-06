¡Ay, pero qué piernas dejó ver Fey! Su mini short dejó a la vista sus muslotes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fey es una mujer preciosa. Con 48 años la intérprete de “Gatos en el balcón” se da el lujo de incendiar Instagram con todo su cuerpo. Son muchos los fans que gozan viendo las piernas de Fer, sobre todo cuando ésta comparte imágenes en las que sus muslos quedan completamente a la vista, gracias a sus mini shorts de mezclilla.

En el Instagram de Fey es tan normal encontrar mensajes de amor y admiración. Sobre todo porque son muchos los que han crecido escuchando los grandes éxitos de la mexicana. En esta imagen, alguien le dejó las siguientes palabras:

“Fey tu música la escucho desde pequeña por mi papá. Mi papá (que su memoria sea de bendición), me ponía tu disco de tierna, -por- la noche y desde ese momento me hice súper fan tuya. Aparte que al escuchar ese disco me acuerdo mucho de esos momentos en que mi papá se ponía a bailarlas con mi hermana y conmigo. Espero que puedas ver este mensaje personalmente, y que me puedas saludar. Me llamo Bani Centeno y soy de la CDMX. Dios te bendiga hoy y siempre”.

Actualmente el nombre de Fey está sonando mucho en La Casa de los Famosos, gracias a que Salvador Zerboni reveló que sostuvo un romance con ella. Además, hemos decubierto que Ivonne Montero, Natalia Alcocer y Daniella Navarro tienen en común ser fans de esta cantante mexicana, ya que durante las fiestas de los viernes, siempre que suenan las canciones de Fey, ellas no sólo cantan, también bailan las coreografías de la intérprete de “Azúcar Amargo”.

