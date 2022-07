El actor Ignacio López Tarso afirmó que sobrevive con la ayuda económica que le da Televisa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En las últimas semanas el actor Ignacio López Tarso ha estado presentando dificultades en su salud que han tenido que ser atendidas por especialistas. Además, explicó que está en una etapa de su vida donde extraña más que nada seguir trabajando, y es que requiere mayores ingresos económicos, pues los que tiene no son suficiente para todo lo que debe cancelar.

“No me estoy muriendo de hambre, tengo… Sí tengo el apoyo de Televisa por toda la vida, cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”, reveló en una entrevista exclusiva a ‘Sale el Sol’.

El mexicano aclaró que sigue percibiendo dinero de Televisa porque existe un tema de exclusividad vitalicia con el canal de televisión, es decir, se trata de un pago que le hacen mensual. Sin embargo, no sería la primera vez en la cual él resalte que con ese dinero no le alcanza para pagar las deudas y vivir.

En el mes de mayo atravesó una delicada situación de salud luego de haber sido diagnosticado con neumonía bacteriana, pese a ello dijo que ya se siente en condiciones de volver a estar en un escenario para seguir demostrando su profesión.

Resaltó que pese a que se ha visto un poco enfermo eso no sería ningún tipo de excusa para no continuar laborando así sea cuando llegue a los 100 años y aún esté en su sano juicio para seguir en sus funciones.

"Estoy sano, afortunadamente. Así pienso llegar hasta dentro de cuatro años cuando cumpliré los 100″, agregó durante la mencionada entrevista.

A su vez, Tarso aprovechó para explicar que ya han transcurrido varios años sin poder cobrar un sueldo por el trabajo realizado. Además, poco a poco sus ahorros se han ido acabando según sean las prioridades que vaya teniendo. Por ello, se ve en la necesidad de seguir haciendo lo que más ama.

Ofreció detalles de la obra teatral en la que va a participar próximamente La Güera Rodríguez, Teresa de Mier, Agustín de Iturbide y Fray Servando.

