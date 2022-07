El intérprete de “De Los Besos Que Te Di”, Christian Nodal, es la motivación que un fan necesitaba para no dejarse morir

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los últimos años, Christian Nodal se ha posicionado como uno de los cantantes favoritos de regional mexicano y su música ha conquistado a público de todas las edades, pero al parecer, para uno de sus seguidores significa mucho más.

Un joven llamado Alvin Gallardo compartió un video en su cuenta de Instagram en el que afirma que no sólo ha seguido la trayectoria del intérprete de “De Los Besos Que Te Di”, sino que sus canciones lograron hacerle superar un momento muy difícil de su vida.

“Yo sufrí un accidente muy grave y me dijeron que ya no podría volver a cantar, tocar guitarra, ni hablar bien, entonces conocí su música. Y su música me hizo feliz, me dio fuerza, me dio energía, lo escuchaba sin parar y hoy en día me sé todas su canciones. Después de ese accidente ha sido el soundtrack de mis días. Quiero darle un abrazo, tomarme una foto con él y darle las gracias. Christian, me salvaste la vida”, dijo el chico.

La publicación llegó a oídos de Christian, quien no dudó ni un segundo en ponerse en contacto con él e invitarlo a que fuera al concierto que ofreció en la Movistar Arena de Chile, cumpliéndole así el gran deseo que tenía de conocerlo y agradecerle en persona lo que hizo por él.

