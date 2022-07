Descubre si eres un mendigo de amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si hay algo que he confirmado repetidamente como motivadora, es que quien mendiga interés y aceptación en “la calle del amor”, también lo puede hacer en “la esquina de la amistad” y hasta en “el parque familiar”.

Y es que, de la misma manera que un pobre hambriento pide limosna y busca desesperadamente sobras de comida para apaciguar un doloroso y rugiente estómago vacío, un mendigo de amor se conforma con cualquier trato de pareja o amistad por tal de llenar un corazón vacío, ser aceptado y no sentirse solo.

El amor que se mendiga no es amor, es vivir con la ilusión de que algún día esa persona podrá dar lo que se supone fluya naturalmente en una relación verdadera. Y en el afán por conseguirlo se falta a la dignidad compartiendo con alguien que no se merece tener al lado.

Descubre si mendigas

Buscas comunicación constantemente: Te preocupas todo el tiempo por saber cómo está la pareja y tomas iniciativas en todo. Y en plano de amistad, siempre planificas reuniones para mantener activa la relación o te pasas haciendo demasiados favores.

No contactes a quien rara vez te busca, no extrañes a quien no piensa en ti y no te conviertas en el salva vida de un interesado. Pero sobretodo, reconoce que cuando alguien está distanciado o indiferente, no tienes que tratar absolutamente nada para que esa persona te quiera en su vida.

Crees el cuento del tiempo: Justificas la falta de interés hacia ti porque esa persona vive muy ocupada. La mejor señal para medir el interés genuino en cualquier relación humana es los momentos compartidos. Recuerda: “No existe la falta de tiempo, existe la falta de interés”.

Te pasas pidiendo perdón: En el afán de mantener “feliz” a esa persona y que no le incomode nada a tu lado, pides disculpas constantemente, incluso en muchas ocasiones que no has hecho nada incorrecto. Hasta cambias tus gustos, por tal de que no se vaya. Reconoce que vivir bajo un estado de sumisión es mendigar.

Así que, deja de recoger sobras y migajas porque siempre hay alguien allá afuera que desea llenar tu corazón.

