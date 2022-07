Los niños de Shakira y Piqué

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No se habla de otra cosa, pero nadie toma en cuenta a los más dañados: esos dos angelitos. No es fácil pasar por un divorcio o separación y, peor aún, cuando hay hijos por el medio. Por eso no me canso de decir: “el matrimonio es solo para adultos”. Y tampoco paro de recordar que “los padres no se divorcian de sus hijos”.

Pero es muy triste saber que los estudios dicen que un buen divorcio puede incidir fuertemente en la salud mental de los niños que lo sufren, queramos o no. O sea, que, si los padres manejan bien el divorcio, los niños estarán mejor, emocionalmente.

Para un excelente divorcio, necesitamos una buena relación entre los padres. Y eso es igual a comunicarse efectivamente, respetarse, pensar primero en sus hijos y mantenerlos fuera de pleitos y errores. Y nunca utilizarlos como “chicles” para mantener la supuesta pareja, que ya fracasó.

Jamás usarlos de “teléfonos” para comunicarse negativamente, por ejemplo: “dile a tu padre/madre que necesito dinero y no me lo ha mandado”. Ese es un tema de adultos. El niño cree que, si papi no manda dinero, es porque no lo quiere.

Tampoco hablar mal del otro padre, bajo ningún concepto. Por ejemplo, “ese sin vergüenza se fue con esa mujerzuela y nos abandonó”. Cada vez que usted le habla a un niño de su papá/mamá, realmente le está hablando mal de sí misma/o. Después no se pregunte por qué tiene la autoestima baja.

Todos heredamos biológicamente la mitad de cada padre. Y psicológicamente “heredamos”, al estar en relación con ellos. Si mi mamá es mala, creo que yo también soy mala, y así con papá.

¿Me oyeron los paparazzis, los chismosos de la televisión, de las redes sociales y de revistas y periódicos? Los chismosos son enanos psicológicos, que se suben sobre los hombros de los otros, para que los vean.

Sé que esta noticia vende, da rating y se vuelve viral, pero, ¿podrían añadir un poco de lo que intento decir?

¿Podrían ponerse un poco en los zapatos de Shakira y Piqué? Piensen que estén diciéndole esto a sus hijos. Aunque no lo crean, a los niños les llegan estas “noticias”, y siempre hay amiguitos terribles que se burlan y le hacen bullying.

Por eso comienzo este artículo hablando de “los niños de Shakira y Piqué”. Por favor, no lo olvide. No hagamos también los adultos bullying a los niños. Aquí no es importante quién tiene la razón, sino cuánto menos daño les hacemos a ellos. Lo contrario es abuso a un menor, y eso es un crimen.

Padres, abuelos, tíos y tías, y amigos, recuerden esto: los estudios confirman que, a más personas opinando sobre una separación o divorcio, peor es el proceso y más contribuimos a que no funcione. Solo se debe hablar con terapeutas de familia, pareja y de niños. Amén.

