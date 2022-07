“Como La Cigarra” de Mercedes Sosa es la canción con la que Ivonne Montero dejó callado a Nacho Casano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Héctor Sandarti y Jimena Gallego son los conductores de las galas de La Casa de los Famosos. Ellos admitieron en la gala de eliminación que los insultos que se dijeron en la cena de eliminación sobrepasaron los límites. Concordaron en que esta cena era a la fecha la más hostil que se había visto durante todo el programa, sin embargo pese a que todos quedaron en el acuerdo que los insultos de Nacho no eran necesarios y que además estuvieron mal, éste no recibió ninguna sansión por parte de la producción.

Ahora muchos fans en el 24/7 están decepcionados y creen que la producción se negó a sacar a Casano por rating, permitiendo así la violencia de género.

Fuera de lo anterior hay que recordar que durante la cena hubo un momento en el que Nacho Casano ya no pudo decir nada y es que la actriz mexicana hizo uso de su talento y entonó unas duras letras de Mercedes Sosa, cantante argentina. Ivonne Montero cantó “Como La Cigarra”.

A continuación no sólo compartimos un video de la canción, sino también la letra de la misma:

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra”.

“Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui Sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra… Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra”.

Conductoras de La Mesa Caliente estallan en contra Nacho Casano.

