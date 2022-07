Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hermano de Jenni Rivera exigió a Telemundo ir a ‘La Casa de Los Famosos’ a pedirle cuentas a Salvador Zerboni… Sí, Juan Rivera, a través de sus redes, durante 30 minutos acusó, pidió explicaciones y desafió al participantes del reality.

Acompañado de su hermana Rosie, Juan, quien aseguró que no mira ‘La Casa de los Famosos’, dijo que recibió videos de parte de los fans en donde se veía a Zerboni asegurando que el accidente de avión donde falleció ‘La Diva de la Banda’ junto a parte de su equipo había sido en realidad un atentado.

“Zerboni es un desperdicio de semen… Además de ¿Cuánto tiempo conoció a mi hermana? quiero saber ¿qué sabe acerca del accidente? Zerboni, si usted sabe, debería dar declaraciones a las autoridades… Yo quiero saber por qué suelta la lengua a lo estúpido“, comenzó diciendo el menor de los hermanos Rivera, y amenazó con convocar a todos los seguidores de ‘La Diva de la Banda’ para que voten para sacar al actor mexicano del la casa.

Pero Juan fue mucho más allá, y confesó que le pidió a su publicista que se comunicara con la producción del reality de Telemundo para que lo dejaran entrar a pedirle explicaciones a Zerboni.

“Yo quería entrar, ir a saludarlo, y hablar cara a cara con él… Hablé con el productor que estaba de vacaciones en Colombia y le dije que me dejara entrar a ‘La Casa de los Famosos’ para hablara con Zerboni, para que él me explique por qué dice que la muerte de mi hermana fue un atentado… Pero me dijeron que no porque nadie podía entrar, para evitar favoritismo o un trato diferente o que pasara algo. pero, ¿yo no tengo derecho a réplica?”, siguió contando Juan.

El menor de la dinastía balconeo a sus sobrinos diciendo lo siguiente: “Es mi hermana, pero siento que mis sobrinos podrían haber respondido por su mamá, pero como no pasó nada, respondí yo, que ese siempre fue mi papel con mi hermana”,

El productor musical también contó que pidió que entonces lo dejaran hablar con él a través del vidrio, a lo que también se negaron. Finalmente, mirando a cámara desafió a Telemundo a que cuando Zerboni sea expulsado o salga de la casa, lo dejen ir a esperarlo para pedirle explicaciones.

“Zerboni dijo que el accidente de mi hermana no fue accidente, fue un atentado, para hablar así de boca de jarro, que me conteste, yo creo que las autoridades deberían sacar a este vato de la casa, para que de explicaciones y de paso darle una calentada porque no se vale que esté hablando así a lo menso, resulta ser que el productor me dijo que no, porque están exponiendo a su talento”.

Junto a Rosie también le respondieron a los seguidores que comentaban durante el en vivo, de que el narcotraficante ‘La Barbie’ había tenido que ver con el ‘accidente’. Ambos negaron esta teoría y aseguraron que se abrieron 3 investigaciones para descartar que fuera un atentado o un asesinato.

Una en México, otra en Estados Unidos y una tercera privada, pagada por ellos mismos y todas arrojaron que se trató de un lamentable accidente producto de una falla técnica.

Recordemos que el 9 de diciembre del 2012, el avión privado que trasladaba a Jenni Rivera de un concierto en la Arena Monterrey a la ciudad de Toluca, cayó en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, en Nuevo León, muriendo todos los que iban a bordo.

