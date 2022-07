Jill Biden se disculpa tras decir que los latinos son tan únicos como los tacos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se disculpó este martes luego de haber sido duramente criticada tras felicitar a los latinos, indicando que eran tan únicos como los “tacos de desayuno”.

“La Primera Dama se disculpa porque sus palabras transmitieron cualquier cosa menos pura admiración y amor por la comunidad latina.”, expresó a través de Twitter, Michael LaRosa, secretario de prensa de Jill Biden y asistente especial del presidente.

Durante su participación en la conferencia anual de UnidosUS, anteriormente conocido como el Consejo Nacional de La Raza, realizado en San Antonio el lunes, Jill falló en su intento por elogiar a Raúl Yzaguirre, quien dirigió la organización de defensa y derechos civiles durante 30 años.

“Raúl ayudó a construir esta organización con el entendimiento de que la diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio, es su fortaleza”, expresó la primera dama.

“No somos tacos“

Tras su discurso, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos dijo que Biden y sus redactores deberían “comprender mejor las complejidades de nuestra gente”.

“No somos tacos. Nuestra herencia como latinos está formada por una variedad de diásporas, culturas y tradiciones alimenticias, y no debe reducirse a un estereotipo”, expresó la asociación en un comunicado.

Los republicanos no pasaron por alto el traspié de Jill Biden y cuestionaron cómo sonaría la indignación liberal si un prominente republicano lo hubiera dicho, además se burlaron de la situación.

El senador Marco Rubio modificó su foto de perfil y puso la de un taco. Y Ted Cruz, senador por Texas, tuiteó: “Personalmente, soy de chorizo, huevo y queso”.

Mientras que el representante estadounidense Andy Biggs, republicano de Arizona escribió en Twitter: “¡No me extraña que los hispanos huyan del Partido Demócrata!”. Jill Biden says Hispanics are as “unique” as tacos and calls bodegas “bogidas.”



No wonder Hispanics are fleeing the Democratic Party! pic.twitter.com/rhBB1pSNvZ— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) July 11, 2022

