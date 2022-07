Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lorenzo Méndez aseguró que el matrimonio es como el COVID… Así quedó después de su última experiencia con esto de casarse, y divorciarse de Chiquis.

Soltero y segurísimo (por ahora) que no volverá a a reincidir en esto de las bodas o de firmar un papel que lo una legalmente a una mujer, Lorenzo confesó en ‘El Gordo y la Flaca’, que se siente feliz en lo que llama “el nuevo capítulo de mi vida”.

Luego de un año de casado y dos años intentando divorciarse con la hija de Jenni Rivera, Lorenzo le aseguró al show que se enteró que ya era un hombre soltero, desde el 6 de junio, por ellos. “Un divorcio no se lo deseo a nadie, es algo muy fuerte, y más si es algo público, más fuerte… Yo me di cuenta que estaba divorciado por medio de ustedes. Estoy contento, estoy en una buena etapa de mi vida”, le aseguró el ahora ex de Chiquis a la reportera del programa de Univision.

También aseguró, en tono de broma que, “Soy víctima del divorcio… Estoy feliz, soy una persona que vivo y dejo vivir como debe ser”. Recordemos que este ya este es la segunda separación legal que tiene en su vida, y en ambas el proceso no ha sido nada fácil.

Listo a reiniciar su vida, con un álbum por salir con la mayoría de las canciones compuestas por él, no sabes qué le depara el destino, y aunque está listo para dejar fluir el futuro hay algo que sí o sí no hará más, casarse: “No, no digas la palabra matrimonio porque me da como el COVID”, concluyó.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A LORENZO MÉNDEZ:

