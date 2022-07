Tenista Daria Kasatkina se declara homosexual en plena entrevista a pesar de ser considerado un tema “tabú” en Rusia [Video]

La tenista Daria Kasatkina, primera raqueta de Rusia y que fue número dos del mundo en 2018, hizo este lunes pública su homosexualidad en una entrevista con un periodista deportivo de Rusia.

Kasatkina aprovechó este contacto con el reportero Viktor Kravchenko para revelar detalles de su vida privada y contar cómo ha sido vivir sin poder confesar su realidad, en parte porque es de Rusia.

“¿Si tengo novia? Sí“, dijo la deportista, de 25 años, a Kravchenko en una entrevista que fue publicada en su canal de YouTube.

Durante la conversación en la ciudad española de Barcelona tras uno de los entrenamientos de Kasatkina, la joven reconoció que estaba “un poco nerviosa” al hacer esta revelación delante de una cámara y explicó que la homosexualidad se trata de un tema “tabú” en Rusia.

“Nunca he hablado de eso de una forma tan abierta delante de una cámara, pero me gusta”, dijo la actual número 12 del ranking de la WTA.

Además, explicó lo que siente tras confesar su homosexualidad y cómo ha sido de difícil vivir con ese sentimiento dentro.

“Vivir en el armario por mucho tiempo es complicado (…) hay que estar en paz consigo mismo, es lo único que importa”, añadió.

Tras la entrevista, lo primero que hizo Kasatkina fue subir una foto en sus redes sociales donde se le ve compartiendo junto a su pareja, recibiendo cientos de comentarios positivos por parte de quienes apoyaron su decisión de revelar su verdad. View this post on Instagram A post shared by Daria Kasatkina🐬 (@kasatkina)

