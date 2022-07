Hermana de Gaby Spanic está en proceso de divorcio por violencia física y psicológica

Daniela Spanic, hermana de la actriz Gaby Spanic, revela que se encuentra en uno de los peores momentos de su vida, pues luego de más de diez años casada, ha decidido finalizar su matrimonio con Ademar Nahun por violencia física y psicológica.

En entrevista para “Venga La Alegría”, la actriz aseguró que el derrame cerebral que le dio hace siete años no es ni la mitad de fuerte que lo que está viviendo actualmente, ya que su ex pareja no ha parado de agredirla y de poner en riesgo a su hija Catalina.

“No me gustaría nombrarlo porque sería darle mucha importancia y no se lo merece. He llorado mucho, me he sentido mal. Acostada en la cama sin querer levantarme, solamente Dios sabe lo que pasamos todos nosotros porque nos equivocamos. Nos casamos con la persona no indicada, pero la mentira no la soporto, eso es lo que tengo que transmitir”, dijo Daniela al borde del llanto.

Para finalizar, la venezolana añadió que Ademar le ha destruido todos los cuadros que ha pintado en su tiempo libre e incluso ha encontrado la manera de que la joven de 14 años encuentre un trabajo para poder mantenerse.

