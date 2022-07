Migbelis Castellanos usa bótox desde los 22 años: con baby bótox se prepara para presentar Premios Juventud de Univision

Migbelis Castellanos hace una visita a un centro de belleza en Miami (Medilight), donde la presentadora prepara su rostro para ser una de las presentadoras de “Premios Juventud”, este jueves 21 de julio desde Puerto Rico.

La ganadora de “Nuestra Belleza Latina” confiesa que a pesar de tener una piel perfecta y un rostro sin arrugas, lleva 5 años usando bótox ¿por qué?

Yo me estoy poniendo bótox en este rostro desde los 22 años, y tengo 27.

¿Qué te dijo tu mamá cuando comenzaste a ponerte bótox?

Primero me dijo que si estaba loca, que mi cara no lo necesitaba, que estaba muy joven, que la llevara a ella para que se inyectara ella en vez de yo; pero luego que le expliqué y entendió el por qué, entonces ella ahora está feliz, ella sabe que una vez al año uso bótox.

Pero, ¿para qué si no tienes ni una arruga?

Precisamente para evitar que se me hagan líneas de expresión y en unos años tener que usar relleno, mejor uso bótox ahorita.

“No exagero, no abuso de la sustancia, una vez al año, antes de mi cumpleaños me hago el retoque, pero sí es diferente la cantidad que te aplican cuando estás más joven a cuando tienes un poquito más edad. Por ejemplo, yo ahora me pongo baby bótox porque se aplica en dosis pequeñas”.

Además del bótox, no puede faltar el facial y más este año que será host del pre show de PJ.

“Cada vez que tengo eventos tan importantes como Premios (PJ) no dejo de hacer mi cita, de mi facial, para que la piel se vea más bonita, porque aunque voy a usar maquillaje créanme que si me hago un facial antes de los premios se nota la diferencia”.

¿Y a quién le vas a pedir una foto en los premios?

Creo que a Daddy Yankee, quiero pedirle una foto y grabar un Tik Tok en donde le pueda bailar “Gasolina”, sería un hit, ojalá, ¡jajaja!

