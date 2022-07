Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 21 de Julio de 2022

03/21 – 04/19

Estarás con nuevos proyectos y te animarás a llevar adelante todo lo que no te atrevías a hacer. Aunque podrías sentirte un poco desbordado entre las obligaciones profesionales y familiares. Será un buen momento para que inviertas tu dinero en objetos de valor.

04/20 – 05/20

Es importante que termines todo lo que has empezado y que no dejes nada inconcluso. Por la tarde, la Luna ingresará en tu signo, así que te sentirás más firme y más seguro. No actúes de manera apresurada porque como buen taurino necesitas tomarte tu tiempo antes de tomar decisiones.

05/21 – 06/20

Durante las primeras horas del día estarás más idealista que de costumbre, y se te ocurrirán alternativas muy creativas para vencer las dificultades. Por la tarde, serás bendecido con un estado de serenidad, pero ten cuidado de no perderte en la melancolía.

6/21 – 7/20

En las primeras horas del día deberás cuidarte en el trato con jefes o superiores porque podrías tener alguna incomodidad. Recuerda que saldrás ganando si puedes superar tu miedo al fracaso. También vendrá bien programar un encuentro con un amigo.

07/21 – 08/21

Siempre que recuperes la fe y el optimismo todo lo que parecía difícil comenzará a resolverse. Por la tarde te espera mucho trabajo y responsabilidades extras, así que deberás ser más paciente y a tomarte las cosas con calma. A su tiempo, tus esfuerzos darán fruto.

08/22 – 09/22

Durante las primeras horas del día podrían resurgir conflictos y rivalidades. Si sientes que alguien te envidia, enciende una vela roja y repite “Yo soy luz y el mal se aparta de mí”. Te plantearás la posibilidad de hacer un viaje para aplacar los ánimos.

09/23 – 10/22

En este día interactuarás con alguien que tiene mucho carácter y que sabe bien lo que quiere, y probablemente se unan en una relación amorosa o de negocios. Otra cosa, lo tuyo no lo digas a nadie, cuando todo lo tengas en tus manos recién habla.

10/23 – 11/22

Descubrirás una buena terapia para tratar esos dolores musculares que te molestan. Aprovecha el ingreso de la luna en tu signo opuesto para mejorar tus relaciones. Si te habías distanciado de tu pareja tendrás la oportunidad de lograr un nuevo acercamiento.

11/23 – 12/20

Tu fuerza personal y carisma van a ser arrolladores. Pero si a nivel sentimental tus intenciones no son serias actúa con cuidado ya que hay alguien que se está enamorando de ti. En el trabajo sentirás que al fin te valoran como lo mereces.

12/21 – 01/19

En lo que concierne a lo familiar todavía tendrás que dejar atrás algunos problemas, aunque estarás dispuesto a todo con tal de proteger a tus afectos. También se activarán los asuntos amorosos, también el juego y las finanzas estarán a tu favor.

01/20 – 02/18

Descubrirás una información secreta o reservada, pero por ahora no te convendrá contarle a nadie lo que sabes. El cambio de luna activará tu vida familiar y afectiva, será una ocasión ideal para que hagas arreglos o redecores tu casa.

02/19 – 03/20

Controla las entradas y salidas de dinero para que puedas ahorrar y al mismo tiempo disfrutar de tu tiempo libre. Tus palabras tendrán un gran peso entre las personas que te escuchen, así que aprovecha para aclarar cualquier malentendido que se haya presentado últimamente.