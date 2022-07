La actriz Keke Palmer se ha dañado las retinas por meditar mirando fijamente el sol

California se ha convertido en la meca de la industria wellness gracias en gran parte a las celebridades que allí viven y que siguen con fervor hasta las tendencias del bienestar más extremas. Sino que se lo pregunten a Gwyneth Paltrow, que ha construido un imperio millonario a base de recomendar productos y tratamientos a los que atribuye propiedades beneficiosas para la salud sin ninguna base científica en la mayoría de ocasiones.

En el área de la meditación, una de las últimas prácticas de moda es el ‘sun gazing’, que como su propio nombre indica, consiste en mirar fijamente el sol durante el amanecer o el atardecer. Sus defensores, que conectan sus orígenes con el culto al sol de las civilizaciones antiguas, aseguran que la conexión con el astro rey ayuda a recargar energía y mejora en general el bienestar de las personas, atajando trastornos del sueño o de ansiedad. Los profesionales de la salud, por el contrario, alertan de que puede causar daños permanentes, como le ha ocurrido a la actriz Keke Palmer.

La actriz de 28 años, que protagoniza la nueva película de terror del director de ‘Get Out’ y ‘Us’, sufre problemas de visión desde la infancia que no hicieron más que empeoran cuando recientemente le dio una oportunidad al ‘sun gazing’ durante un viaje al parque natural Joshua Tree.

“Siempre he usado gafas, y últimamente tengo que ponerme dos pares. Para todos los que siempre están buscando una nueva forma de meditación: ni se te ocurra probar el sun gazing, cariño”, ha recomendado a todo el mundo que haya leído algún artículo sobre esta moda y esté planteándose probarla.

La gracia de “creerse Gandhi” por unas horas le acabó saliendo muy cara. En su caso, se ha dañado las retinas y su astigmatismo no ha hecho más que empeorar desde entonces. Ahora ve doble y su oftalmólogo no puede garantizarle que las secuelas vayan a desaparecer. “Así que solo me queda rezar”, ha añadido con resignación en su entrevista con la revista Wired.

