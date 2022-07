La reacción de Laura Bozzo a la unificación en ‘La Casa de los Famosos’ se convierte en gracioso meme 😂

Desde que comenzó la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ el pasado 10 de mayo, por alguna razón los integrantes decidieron dividirse en dos bandos conforme al cuarto en el que iban a dormir: el azul o el morado, los cuales a partir de ahora ya no existen más.

Resulta que en la gala de este 20 de julio se les fue notificado que todos dormirán en una sola habitación que lleva el color anaranjado y como era de esperarse la idea disgustó bastante a Laura Bozzo, a quien en redes convirtieron en un gracioso meme por la reacción que tuvo ante la noticia.

“Tu prima Whitexican llegando de visita al pueblo”, fue como titularon un divertido video en el que se ve a Laura entrando a su nuevo dormitorio y que tendrá que compartir con el resto de sus compañeros.

“Laura cómo me ha divertido”, “Laura quédate chica, deja el conflicto, te amamos”, “Como me he reído con esto”, “De verdad que me pude reír”, “Ella es única, cómo te explico”, “Ay, Laura 🤣”, “Jajaja, me mueroo”, “Te amamos tal como eres Laurita 👏ya falta poco aguanta un poquito más”, “Jajaja, qué bárbara, cómo da lata”, “Digan lo que digan, ella es ella 😂”, “Laura quédate. Yo me he divertido mucho gracias a ti”, comentaron algunos usuarios.

Aunque hay otra parte de esta realidad, ya que los seguidores del show también expresaron su molestía ante la negativa de Bozzo de la unificación.

“Lárgate ya Laura 🙄”, “Laura sí es ridícula, ya no la soporto”, “Fuera Laura”, “Fuera Laura con su negatividad llamando muerto de hambre a los demás. Ella también lo es porque está allí por el dinero. Fuera Laura y Daniela por tóxicas”, “No puedo creer la actitud de Laura hablando tan feo de los chicos y encima le ruegan. Que se vaya de una vez. Si no quiere el dinero, ¿qué hace ahí?”, “Muy despreciable su actitud de Laura”, “Laura tiene que salir, no sabe convivir”, fueron tan sólo algunas de las opiniones que dejaron.

Unificación en ‘La Casa de los Famosos 2’

“Determiné que para el resto de la competencia compartirán un único espacio. La habitación naranja. Allí dormirán todos hasta la final”, fue el comunicado que les dejó La Jefa.

Y es que muchas cosas han cambiado, incluso, desde la salida de Osvaldo Ríos, pues los votos comenzaron a ser positivos, es decir, que el público decidía a quién salvar en lugar de a quién eliminar. Ya en estas últimas semanas el líder perdió beneficios y en la cena de nominados ya no será entregado ningún poder.

Mientras tanto, este jueves es la gala de nominaciones y será completamente en vivo. ¿Quién quedará en riesgo de convertirse en el undécimo eliminado? View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Sigue leyendo: Ivonne Montero es la última líder de ‘La Casa de los Famosos’ y da un paso más hacia la final

– Revelan que entre Laura Bozzo y Toni Costa está el indiscutible triunfador de ‘La Casa de los Famosos 2′