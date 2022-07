Pareja va a cenar a restaurante de lujo y decide llevarse las sobras en un tupper

Es muy común que las parejas decidan celebrar ocasiones especiales yendo a festejar a algún restaurante de categoría, pues es algo que quizá la economía no permita hacerlo todos los días o tan seguido como quizás quisieran.

Sobre el tema, un video compartido en TikTok por la usuaria llamada Faby Cruzado ha dado mucho de qué hablar, ya que cuenta la historia de una pareja que acudió a un restaurante de lujo para celebrar el cumpleaños de la chica y que terminaron haciendo algo que para muchos es sumamente impropio.

“Cuando la llevas a un restaurante caro”, es la frase con la que se abre el video, en donde luego de ordenar varios platillos, la pareja no pudo acabarse toda la comida que ordenaron.

Generalmente, lo que sobra, se deja en el plato y no siempre se piden cosas para llevar; pero esta mujer demostró no tener vergüenza alguna, ya que de su bolso sacó un tupper, en donde terminó guardando todos los alimentos que no se comieron.

La mujer terminó escondiendo el recipiente debajo de la mesa mientras su pareja la grababa.

El video se hizo viral y de inmediato, recibió distintos comentarios. Algunos usuarios aplaudieron la valentía de la mujer al tomar esta iniciativa mientras que otros la criticaron por considerar que hizo algo fuera de lugar.

Te puede interesar: