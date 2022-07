Insólito debut de Ángel Di María con la Juventus: el árbitro lo taclea y casi lo lesiona [Video]

Ángel Di María disputó la noche de este viernes sus primeros minutos con la Juventus, que derrotó 2-0 a las Chivas de Guadalajara en un amistoso que se disputó en el Allegiant Stadium (Paradise, Nevada). El extremo argentino fue titular; sin embargo, su debut pudo haberse malogrado por una acción que, muy bien, pudo haberle causado una nueva lesión en su carrera.

Justo cuando Di María se encaminaba a conducir un contragolpe, el jamaiquino Daneon Parchment, encargado de dirigir este partido, chocó de manera aparatosa al Fideo, quien recibió un fuerte impacto a la altura del tórax y el rostro.

Tackleada del árbitro al Fideo Di María… se lo lleva puesto 😥🤣 pic.twitter.com/RG4ZMdyYMN — Los Líderes (@_los_lideres) July 23, 2022

El árbitro tuvo que detener las acciones para que el cuerpo médico de la Juventus atendiera al campeón de América, quien le recriminó la acción y permaneció durante varios minutos en el césped. Afortunadamente, el exfutbolista del PSG pudo seguir jugando.

Triunfo de la Juventus

En el entretiempo, Massimiliano Allegri, técnico de la Vecchia Signora, realizó muchos cambios. Di María, reemplazado por el suizo Denis Zakira, miró el resto del amistoso desde el banco. Marco Da Graca, a los 10 minutos, y Mattia Compagnon, a los 80, se encargaron de marcar los goles que le dieron el triunfo al equipo turinés.

El que la pasó bien en su debut con Juventus fue Ángel Di María.pic.twitter.com/SiPjxf28q5— VarskySports (@VarskySports) July 23, 2022

Un buen comienzo para la gira. Contento con los minutos jugados. Felicidades al grupo por el buen juego. Para seguir creciendo”. Ángel Di María en Instagram

La Juventus tendrá dos compromisos más en su gira pro Estados Unidos. El martes 26 contra el Barcelona, en el estadio Cotton Bowl (Dallas, Texas), y el sábado 30 ante el Real Madrid, en el Rose Bowl Stadium (Pasadena, California). El lunes 15 será el debut en la Serie A contra Sassuolo, de local. View this post on Instagram A post shared by Ángel Di María (@angeldimariajm)

