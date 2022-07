Exclusiva para Karol G: ‘La Bichota’ ahora tiene su propia muñeca y no estaría a la venta

Karol G de Colombia para el mundo Inicia su presentación en Coachella #BICHOTELLA



1. El Makinon

2. Mi Cama

3. Ahora Me Llama



La cantidad de personas usando peluca Azul, LOL me encanto



Veo muchas escaleras que Nervios, que no se nos vuelva a caer Karol #Coachella pic.twitter.com/o4W8wUYZ12