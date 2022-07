The Soraya Presenta: Hecho en Las Américas

¡The Soraya continúa brindando un hogar para el público latinoamericano, presentando artistas de México, Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua y los Estados Unidos! Los boletos individuales ya están disponibles en www.TheSoraya.org.

(Los Angeles) Agosto 19, 2022— El público se levantará de sus asientos para celebrar la séptima temporada de Hecho en Las Américas de The Soraya. La serie nació en respuesta al poderoso programa de Estudios Chicana/o de CSU Northridge y al predominio de la cultura hispana en el Valle de San Fernando y la región circundante.

“Cuando las puertas se abrieron de par en par por Los Tigres Del Norte en 2012 y Mariachi Vargas en 2013 y 14… fue una afirmación de que este teatro pertenece a [la población hispana del valle] tanto como cualquier otra persona con un amor por cualquier otro género”, dijo Justin Souza, director de programación de The Soraya.

¿Por qué “Hecho en Las Américas”?

La serie fue nombrada para incluir a todas las comunidades y culturas de América del Norte, Central y del Sur, y a los artistas cuyo trabajo inspira y continúa con esas tradiciones.

“Es un recordatorio para nosotros de que cuando reservamos conciertos y programas en español, no podemos pensar solo en la comunidad México-Americana”, dijo Souza.

“Así que tenemos a Venezuela…Nicaragua…[y otros países] representados por los artistas que buscamos, encontramos e invitamos a The Soraya”.

La “Serie Hecho”, como la denomina el personal de Soraya, ingresa a su séptimo año en The Soraya en la temporada 2022-23, y es otro ejemplo más de la misión del centro de artes escénicas de crear un espacio para colaboraciones originales entre artistas.

Esas colaboraciones únicas incluyen Kombilesa Mí y Jungle Fire, quienes quizás nunca se hubieran conocido sin el emparejamiento de The Soraya.

Si bien Jungle Fire es una banda originaria de Los Ángeles, Souza y el director ejecutivo de Soraya, Thor Steingraber, sintieron que el grupo de funk afro/latino brillaría aún más cuando se combinara con Kombilesa Mí, un grupo afrocolombiano que superpone ritmos colombianos tradicionales con hip-hop, con letras tanto en español como en palenquero, un idioma que sólo se habla en el pequeño pueblo afrocolombiano del que proviene el grupo.

“El corazón, el alma y la misión es hacer de The Soraya un lugar inclusivo arraigado en arrojar luz sobre todas las culturas”, dijo Souza, explicando que con cada actuación, la audiencia es la culminación del objetivo de The Soraya.

“El Soraya está brindando una plataforma a todas estas cosas increíbles (artistas, comunidad, cultura) para personas que tal vez no las vean en ningún otro lugar”.

La Serie de Hecho consta de nueve funciones. Cinco son originales de Hecho, incluidos Aída Cuevas, Luis Enrique + C4 Trío y Special Guest Nella, Kombilesa Mí con Jungle Fire, WAR y Magos Herrera con Brooklyn Rider, y cuatro son actuaciones de la firma de The Soraya, que incluyen:

• Compañía de Danza Malpaso

o The Soraya vuelve a reunir formas de arte con la exportación de la Compañía de Danza Malpaso de La Habana, que interpretará su obra pionera “24 horas y un perro” respaldada por Arturo O’Farrill y el Ensamble Afro- Latino- Jazz

• Homenaje Musical a Dolores Huerta

o Dolores Huerta asistirá a este homenaje a su obra, creada y producida por The Soraya y sus socios artísticos.

• Nochebuena (dos funciones)

o ¡Regreso para dos presentaciones festivas por demanda popular!

La primera presentación de la Serie Hecho se llevará a cabo el 2 de octubre, cuando la Reina de la música Ranchera, Aída Cuevas, regrese a su familia Soraya. Esta vez, con Mariachi Aztlán—un grupo ganador de premios nacionales de Texas. La noche conmemorará más de 40 años de música para Cuevas, mientras interpreta sus grandes éxitos.

Calendario de la Serie Hecho en Las Américas

Sábado Oct 1| 8pm

Aida Cuevas

45º Aniversario

Yo Creo Que Es Tiempo

¡La Reina de la Música Ranchera conmemora el 45º aniversario de su carrera interpretando amadas canciones y grandes éxitos! Aída se unirá al Mariachi Aztlán cuando regrese a su familia de Los Ángeles en The Soraya para otra actuación espectacular.

Jueves Oct 13| 8pm

Compañía de Danza Malpaso

con Arturo O’Farrill y el Ensamble Afro- Latino- Jazz

El alma de Cuba se eleva en The Soraya con la compañía de danza contemporánea Malpaso respaldada por Arturo O’Farrill y el ensamble Afro- Latino- Jazz.

Sábado Oct 22| 8pm

Luis Enrique + C4 Trío

Con la invitada especial Nella

Los sonidos de Nicaragua y Venezuela se unen en esta única ocasión, sólo en The Soraya. Luis Enrique “El Príncipe de la Salsa”, encabeza la noche, uniéndose al conjunto de cuatro venezolanos C4 Trío, y Nella hace su debut en el escenario principal en Los Ángeles.

Domingo Nov 13| 7pm

Concierto Para Dolores: Un Tributo Musical a Dolores Huerta

Artistas que abarcan los géneros pop, rock, folk, latino y mariachi honrarán a Dolores Huerta en persona con una noche de música de celebración. Producido en su totalidad por The Soraya, los mejores músicos de Los Ángeles y más allá se unirán a una banda de música house y un ensamble de mariachis de clase mundial para honrar a una de las mujeres más influyentes del siglo XX.

Sábado Dic 10| 8pm

Domingo Dec 11| 3pm

Nochebuena

Con el Ballet Folklórico de Los Ángeles y el Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar

Una tradición navideña popular en The Soraya, la animada celebración de la Nochebuena regresa este año con un cartel extraordinario.

Jueves Mar 30| 8pm

Kombilesa Mí con Jungle Fire

El Lenguaje vive através de la música

El grupo Afro-Latino- Funk, Jungle Fire fusiona sus raíces de Los Ángeles con el grupo afrocolombiano de hip-hop Kombilesa Mí, reunidos por The Soraya para una explosiva combinación musical cantada tanto en español como en palenquero, un idioma que sólo se habla en el pueblo al que pertenece este último.

Sábado Abr 15| 8pm

WAR: Concierto de 50º Aniversario

Con la misión de difundir un mensaje de hermandad y armonía, la banda WAR fue fundada en un momento en que la paz era el lema en una América anti-Vietnam. La banda revolucionaria celebra más de 50 años de hermandad con sus éxitos populares como “Why Can’t We Be Friends?” y “Low Rider”.

Sábado May 13| 8pm

Dreamers

Magos Herrera y Brooklyn Rider

Sesiones en el Escenario

La encantadora voz del cantautor mexicano Magos Herrera se empareja armoniosamente con el cuarteto de cuerdas de Nueva York Brooklyn Rider en esta colaboración: sus melodías y palabras, tanto conocidas como nuevas, están dedicadas a superar el sentimiento anti-inmigrante mientras interpretan su álbum Dreamers. El público tiene la oportunidad única de sentarse en el escenario con los músicos para vivir una experiencia personal y cercana.

Acerca de The Soraya

Ubicado en el campus vibrante y diverso de la Universidad Estatal de California en el corazón del Valle de San Fernando de Los Ángeles, The Soraya continúa con su firme compromiso de innovar, sobresalir y ampliar el acceso al ofrecer una amplia variedad de actuaciones que reflejan las muchas comunidades distintivas de Los Ángeles: presentando trabajos nuevos y originales de la región de Los Ángeles y artistas de todo el mundo. La temporada 2022-23 de Soraya ofrece una reunión llena de alegría con un programa vibrante de casi 50 eventos de música clásica y popular, danza, teatro, familia e internacionales que la establecerán aún más como una de las principales compañías artísticas en el sur de California. Vea el calendario completo de la temporada 2022-23 de The Soraya con más de 40 funciones aquí.

Dónde:

Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (The Soraya)

18111 Nordhoff Street, Northridge, CA 91330

Sitio Web: http://www.thesoraya.org

Teléfono: 818-677-3000

Contactos de Prensa

Marie Estrada, Asociada de Comunicaciones, The Soraya

818-677-6691 | marie.estrada@csun.edu

Gary W. Murphy, Consultor de Relaciones Públicas

213-700-9645 | gmurphypr@gmail.com