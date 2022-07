Empresas privadas invertirán $8,000 millones para ayudar a NYC a sacar a desamparados de las calles

Desde hace muchos años la ciudad de Nueva York ha visto crecer el número de desamparados, que en el verano suelen vivir en las calles, y en época de frío se trasladan a vagones del metro y cajeros automáticos de sedes bancarias.

Y en medio de la lucha contra el desamparo que desde enero anunció la Administración del alcalde Eric Adams, ahora se sumó también el sector privado. A través de un fondo especial, 61 compañías desembolsarán $8,000 millones para ayudar a sacar a más habitantes de las calles.

El plan es que con los dineros entregados por empresas como Bank of America, Bloomberg, Capital One, Mastercard, MetLife Foundation, Pfizer Inc, Rockefeller Group y Wells Fargo, entre otras, se mejoren los recursos para ayudar a ubicar a los habitantes de calle en espacios de vivienda transitoria y permanente, y conectarlos con otros servicios, como asistencia en salud mental y alimentación.

Así lo anunció este martes el alcalde Adams, tras revelar la nueva iniciativa, en la que destacó que el sector privado haya dado el paso al frente en la búsqueda de soluciones para poder tenderle la mano a miles de neoyorquinos que viven sin hogar en aceras de la Gran Manzana.

El mandatario explicó que la nueva financiación se manejará a través de un “Fondo de asistencia para personas sin hogar”, con el que la organización sin fines de lucro Breaking Ground, podrá aumentar sus labores de alcance y conexión con desamparados.

“Cuando los neoyorquinos nos unimos podemos lograr más progreso real“, comentó el mandatario, quien criticó que los diferentes estamentos de la Gran Manzana se hayan acostumbrado a ver personas durmiendo en las calles sin hacer lo necesario para ayudarlos.

“Aquí normalizamos ver a gente durmiendo en trenes y en locaciones de los MTA (…) muchos de ellos con condiciones mentales y me rehusé a ignorarlo y simplemente pasarlo por alto; es inhumano”, aseguró el alcalde Adams, quien agregó que en lo que va del año se han logrado remover a 2,000 desamparados y conectarlos con servicios y albergue.

“Esta Administración ha dejado en claro que no vamos a pasar por alto a nuestros hermanos y hermanas que han atravesado tiempos difíciles”, dijo el burgomaestre. “Esta iniciativa les ofrecerá la asistencia que necesitan con urgencia”.

El objetivo es expandir el proyecto Connect to Care de Breaking Ground para contratar a 100 personas más que serán enviadas a las calles en varios puntos de la ciudad desde el otoño, para ayudar a conectar a desamparados con viviendas y apoyo.

“El Fondo de asistencia para personas sin hogar es una asociación público-privada que continuará nuestro trabajo para enfrentar la falta de vivienda en las calles al reunir a más de 60 empresas de la ciudad de Nueva York para ofrecer apoyo, recursos y un camino hacia la estabilidad para las personas sin hogar”, dijo el Alcalde. “En concierto con los esfuerzos sin precedentes de la ciudad y las inversiones en el metro y en las calles, podemos asegurarnos que ninguno de nuestros hermanos y hermanas sin hogar se queden atrás”.

Adams también fue interrogado sobre los inmigrantes que han sido enviados desde la frontera a la ciudad de Nueva York, y mencionó que según sus datos estima que son 3,000 personas, y aunque ha insistido en que se necesita más ayuda del gobierno federal, también aseguró que iniciativas como esta y otras municipales, están listas para ayudar a esa población.

Brenda Rosen, presidenta y directora ejecutiva de la asociación Breaking Ground, destacó que los fondos llegan en un momento vital, pues actualmente solo existe 5% de espacios vacantes en las unidades de vivienda que ellos poseen para poder ubicar a nuevos desamparados que salgan de las calles.

“Estamos tremendamente agradecidos con cada una de las empresas que dieron un paso al frente para expandir el alcance de Connect to Care a más personas sin hogar”, dijo la activista. “Si bien ya es un programa impactante en Nueva York, la adición de fondos corporativos para expandir el alcance, es crucial para cerrar las brechas en los servicios en toda la ciudad”.

Kathryn Wylde, presidenta de la Asociación por la Ciudad de Nueva York, aseguró que el sector privado valora los avances que el programa manejado por la asociación Breaking Ground ha logrado tendiendo la mano a desamparados en necesidades urgentes.

“La comunidad empresarial de la ciudad cree que Connect to Care ofrece una forma tangible de ayudar a abordar una crisis humanitaria que se ha vuelto más grande y más visible durante la pandemia y exige una respuesta compasiva tanto del gobierno como del sector privado”, dijo Wylde.

La vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Anne Williams-Isom, recalcó que el problema del desamparo en la Gran Manzana requiere acciones conjuntas para ser resuelto.

“Para abordar el problema de las personas sin hogar en la ciudad, se necesitará un enfoque sostenido de múltiples partes interesadas. Este anuncio pone en práctica ese enfoque, con una sólida asociación público-privada y el reclutamiento de proveedores de servicios en el terreno”, dijo la funcionaria de la Administración Adams. “Gracias a Partnership for New York City (Asociación por la Ciudad de Nueva York) y a todos nuestros socios corporativos y a Breaking Ground por hacer el arduo trabajo todos los días para llegar a los neoyorquinos sin hogar”.

José Tavarez, presidente de Bank of America New York, mencionó que ayudar a salir de las calles a los neoyorquinos desamparados, es un asunto de dignidad y respeto.

“El apoyo de Bank of America al Fondo de asistencia para personas sin hogar nos permite abordar este problema crítico de una manera compasiva y afectuosa, brindando vías para salir de la falta de vivienda para las personas en la calle mientras impulsamos la economía de la ciudad”, dijo el ejecutivo latino, explicando que también lanzarán una campaña de información sobre los servicios disponibles.

“Planeamos lanzar campañas de apoyo en centros de transporte público y lugares de desamparados para facilitarles los servicios adecuados y hemos compartido información con los empleados para mostrar cómo actuar en caso de que alguien necesite ayuda y debemos reconocer que esta situación no es solo para el público y el sector privado sino que todos tenemos responsabilidad de arreglarlo y buscarle solución”, agregó Tavarez.

Charlie Scharf, presidente de Wells Fargo, entidad que se sumó al programa de ayuda, destacó además que la

doble crisis: económica y de salud, causada por la pandemia, ha creado una gran cantidad de desafíos para las personas y las familias neoyorquinas, aumentando la problemática de la falta de vivienda, por lo que instó a que se sigan promoviendo asociaciones con la Ciudad.

“La recuperación de la Ciudad depende de las asociaciones público-privadas, y estamos orgullosos de unirnos a la Asociación para la ciudad de Nueva York, Breaking Ground y otras para ampliar el apoyo a las personas sin hogar y problemas de salud mental”, dijo el ejecutivo.

Larry Knafo, director global de servicios empresariales de BlackRock, manifestó que ayudar a resolver la crisis de desamparo en la Gran Manzana con un enfoque conjunto, llevará a la ciudad al progreso.

“Estamos orgullosos de ayudar a escalar esta importante iniciativa e impulsar el progreso para abordar los desafíos de salud mental y personas sin hogar de la ciudad”, dijo Knafo. “Esta asociación equipará a los empleados de BlackRock de nuestra Oficina de Nueva York con las herramientas para tomar medidas y hacer que nuestra comunidad sea más fuerte y segura para todos”.

Evan G. Greenberg, presidente y director ejecutivo de Chubb, dijo que la iniciativa de asistencia para personas sin hogar demuestra el impacto positivo que pueden tener las asociaciones público-privadas para abordar los desafíos sociales, como el desamparo y las enfermedades mentales”

“La salud y la vitalidad de nuestra ciudad dependen de soluciones que funcionen para todos, y nos complace ser parte de esta importante iniciativa que ayuda a algunos de los neoyorquinos más vulnerables a obtener la asistencia que necesitan”, concluyó el ejecutivo.

Datos de la iniciativa

$8,000 millones de dólares serán invertidos para ayudar a desamparados en las calles

61 compañías privadas forman parte de la iniciativa

2,000 desamparados de las calles han sido ayudados con servicios de vivienda este 2022, según la Alcaldía

2 años lleva implementada la iniciativa Connect to Care de Breaking Ground

3,000 inmigrantes llegados de la frontera también llegan sin hogar a la ciudad

100 trabajadores adiciones serán contratados para hacer acercamiento a habitantes de calle

5% son las vacantes actuales de vivienda dadas por Breaking Ground

Organizaciones que se sumarán a la iniciativa