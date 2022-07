Alexa Dellanos presume cuerpazo mientras broncea sus encantos en minibikini azul

Aunque Alexa Dellanos es una influencer de moda y estilo de vida casi de tiempo completo, ella sabe muy bien cómo sorprender a sus fieles seguidores de Instagram con fotos y videos candentes donde presume sus curvas y ostentosos viajes.

En esta oportunidad, la hija de la periodista Myrka Dellanos acaparó reflectores en la famosa red social gracias a una serie de postales en Ibiza, España, donde aparece presumiendo cuerpazo mientras broncea sus encantos con un minibikini azul que apenas puede ocultar su delantera y caderas.

“No eres lo que tienes, eres lo que das 🦋”, escribió la voluptuosa joven al pie de las imágenes que han conseguido acumular 459,000 corazoncitos rojos y más de 2,300 comentarios donde halagan lo bien que se miran sus atributos.

Por si no fuera suficiente, Alexa Dellanos aprovechó en días anteriores para enseñar el cambio de color que realizó en su cabello, modelando un sensual trikini negro con tanga de látex.

Cabe señalar que las salidas nocturnas son algo constante en la vida de Alexa Dellanos, por eso quiso enseñar varias fotos de su faldita y blusa top que modeló sin sostén, durante una visita a un bar de Madrid. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

