Mega Millions: En qué loterías estatales en EE.UU. puedes volver a jugar tu ticket no ganador como segunda oportunidad

Sin duda cada día más crece la fiebre de Mega Millions, pues ¿Quién no desea ser el máximo ganador?, y este viernes la bolsa acumulada es de $1,025 millones de dólares, lo que la euforia es mayor, pero también es importante saber que si has jugado en alguna ocasión la lotería y no te llevaste el premio mayor, puedes volver a jugar con tu ticket no ganador en una segunda oportunidad.

Y es que existe una lotería de segunda oportunidad, donde puedes participar con tu ticket no ganador para obtener dinero en efectivo y diversos premios.

No eres perdedor, puedes participar en un segundo sorteo

Así que no te sientes como un perdedor y tampoco tires tu billete de lotería, si no resultaste ganador el premio mayor, ya que puedes seguir participando.



La mayoría de las personas tienen la creencia que si no obtuvo el premio mayor o algún premio en un primer sorteo, ya es un perdedor y desechan su billete de lotería, sin saber que aún tiene una segunda oportunidad para ganar premios.

Pero la lotería funciona de varias formas para ofrecer múltiples oportunidades de ganar y muchos no lo saben.

Lotería de segunda oportunidad

Los billetes instantáneos que compras en alguna tienda de conveniencia pueden participar en la lotería de tu estado, aunque cada entidad tiene sus propias reglas de concurso.

Los boletos “perdedores” pueden pasar en lo que se conoce como la “Lotería de segunda oportunidad”, que se trata de un sorteo secundario donde participan todos los billetes que no ganaron el premio mayor.

¿Qué estados dan una segunda oportunidad?

Es en 45 estados, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde se juega la lotería, por lo que las personas de esas entidades tienen una segunda oportunidad para ganar dinero en efectivo y múltiples premios.



Los estados donde no se puede comprar un billete de lotería son: Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah, en el resto del territorio de estadounidenses, los jugadores de lotería pueden probar una segunda oportunidad.

También te puede interesar:

–Mega Millions y Poweball: Abogado roba $107 millones de dólares a ganadores de lotería

Nuevo multimillonario, residente de Arlington gana $7.5 millones de dólares en la lotería de Texas

–Mega Millions aún sin ganador del premio mayor, pero 9 personas se llevan $1 millón al atinarle a cinco números

–El sorteo de Mega Millions llega hoy a $810 millones: cómo y cuánto jugar para tener una chance

–Mega Millions está en $1,025 millones de dólares: en qué estados no se venden boletos de lotería