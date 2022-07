¿Quién es Sergio Sendel, el villano de telenovelas que acusan de robarse propiedades?

Sergio Sendel, famoso actor mexicano de telenovelas, está envuelto en polémica luego de que Jorge Reynoso lo acusara de supuestamente robar más de una decena de propiedades ubicadas en la Ciudad de México, situación de la que ya está tomando cartas en el asunto por la vía legal.

Jorge, esposo de la cantante Noelia, y Sylvia Paulette Prado, una hermana del empresario, son quienes lo han señalado del presunto delito y quieren que el actor vaya a la cárcel.

Debido a que Reynoso y su hermana no radican en México, pasaron muchos años para que se enteraran que Sergio tenía sus propiedades, por lo que hoy lo acusan de robo ante la ley.

Por si fuera poco, también lo señalaron de vender los inmuebles de manera fraudulenta, siendo una de las compradoras la comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como “La Güereja”.

“Esto no es negociable. Ya están todos los escritos listos, ya está en todos los juzgados. Yo quiero que se ejecute por la vía penal y posteriormente la civil”, indicó Reynoso en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Según lo denunciado por Jorge, el villano de las telenovelas supuestamente habría planeado una estafa junto con uno de sus hermanos para obtener los contratos de compra-venta de los terrenos del empresario de manera ilegítima, para después venderlos.

“Es prepotente, malvibroso, aprovechado, pero se va a atener a las consecuencias legales, porque ya todo está en manos de mi abogado Francisco Díaz”, adelantó por su parte Sylvia.

¿Quién es Sergio Sendel y qué dijo sobre las acusaciones?

Sergio Santaella Sendel tiene 55 años. Su carrera en la actuación inició en 1990, año en que tuvo una breve participación en la telenovela “Cuando llega el amor”, protagonizada por Lucero.

Si hay un actor que es polémico por su carácter muy fuerte es sin duda, Sendel, pues desde que lo vemos en telenovelas hasta inspira miedo, ya que es un hombre muy serio, tiene una voz muy peculiar, por algo siempre es villano de telenovelas.

Es recordado también por prestar su voz a Diego, el tigre dientes de sable de ‘Ice Age’.

Y aunque no es un hombre que esté involucrado en escándalos, ahora parece que está enfrentando uno grave y esto fue lo que dijo al respecto: “Cien por ciento mentira. No sé ni de qué hablan, no conozco a nadie de los que hablan”, según citó la revista TV Notas. View this post on Instagram A post shared by sergio sendel (@sergiosendel.oficial)

