Hombre fue apuñalado en oficina de Queens, Nueva York que ayuda a ex convictos

Un hombre fue hospitalizado en estado grave después de ser apuñalado en la oficina de una organización sin fines de lucro que ayuda a ex convictos en Long Island City, Queens.

Según la policía de Nueva York, dos individuos se pelearon ayer a las 2 p.m. dentro de “The Fortune Society”, organización que tiene como misión “apoyar el regreso exitoso tras el encarcelamiento”.

JoAnne Page, presidenta y directora ejecutiva de la organización, emitió un comunicado en el que decía que estaban “horrorizados” por lo sucedido.

“Todavía estamos reuniendo datos, pero hasta ahora sólo sabemos que uno de los participantes de nuestro programa resultó gravemente herido y ahora está hospitalizado. Nunca habíamos tenido un incidente como éste en mis 33 años al frente de esta organización. Nos enorgullecemos de brindar un entorno seguro y acogedor y no toleramos la violencia de ningún tipo. Estamos cooperando plenamente con las fuerzas del orden”, dijo Page.