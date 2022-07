Papá de niños estadounidenses que vivían en la miseria al interior de un auto en Tijuana se dice víctima de la deportación

Días atrás la policía de Tijuana, México, dio a conocer que ocho menores estadounidenses, así como sus padres, se encontraban viviendo al interior de un automóvil en pésimas condiciones. De acuerdo con información oficial, la familia pasó varios días entre basura, comida podrida e insectos provocados por la suciedad.



Tras el hallazgo, Beatriz , de 35 años, ciudadana estadounidense de Los Ángeles, California, y Jesús Noriega, de 40 años, ciudadano mexicano de Tijuana fueron arrestados cerca de la avenida Ferrocarril y el bulevar Cuauhtémoc Norte en la colonia Libertad.



Los menores, de 15, 11, 7, 6, 5, 4, y 7 meses, fueron rescatados por servicios infantiles y los resguardaron en un refugio.



En entrevista con Telemundo, Noriega se dijo víctima de la deportación: “Me deportaron, ellos (mis hijos) vinieron a estar conmigo”.



El padre inmigrante indicó que sí tenían un hogar, pero no pudieron estar más tiempo en ese lugar: “Estábamos viviendo con una tía y ya no podemos quedarnos ahí”.



Los vecinos de la zona indicaron al mismo medio que la familia Noriega vivió en el auto por al menos tres semanas y que no podían creer las condiciones en las que estaba la numerosa familia.



“Había mucha ropa, muchas cosas dentro. Mientras las dos personas (los padres) dormían, los niños jugaban dentro del vehículo”, señaló un testigo de la zona donde la familia se instaló.



A propósito del caso de la familia Noriega, el Desayunador Salesiano que sirve 800 desayunos en Tijuana a personas sin hogar ha dado a conocer que de un tiempo a la fecha ha habido un aumento considerable de estadounidenses en sus instalaciones.



“Quizá por mantener unida a una familia terminaron en la calle, porque lo que entendemos es que estaban unidos, sí, no querían separarse”, dijo Claudia Portela, administradora del comedor.



El padre de los menores de edad, entre ellos uno de apenas 7 meses y un niño con autismo, espera poder encontrar apoyo de alguna institución: “Es muy difícil encontrar una casa de tres cuartos, pero ahorita estamos esperando a ver, si Dios quiere, si alguien quiere ayudarnos o hay algo mejor por delante”.



Las autoridades de menores han dado a conocer que la familia Noriega no será separada debido a que su desesperación económica los llevó a buscar una forma de vivir, pero siempre juntos.

