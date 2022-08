Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 2 de Agosto de 2022

03/21 – 04/19

Tu situación económica podría cambiar positivamente. Por eso, te recomiendo que estés atento a las oportunidades y que a la hora de hacer negocios utilices tu inventiva. En lo que respecta al manejo del dinero te convendrá improvisar.

04/20 – 05/20

Hoy tomarás una decisión que cambiará tu realidad y estilo de vida. Todas las señales te vienen indicando que es el momento de renovarte y desprenderte de las cargas innecesarias. Hoy debes priorizar la libertad, la independencia y la autonomía ¡reinvéntate!

05/21 – 06/20

Algunas personas que se sienten la oveja negra del rebaño se acercarán a ti en busca de ayuda. Tendrás algunos sueños y presentimientos que te permitirán anticiparte a acontecimientos importantes. Te liberarás de ataduras del pasado.

6/21 – 7/20

Te volverás un activista y levantarás las banderas de diversas causas sociales. Dentro de tu comunidad ejercerás un rol revolucionario y despertarás las mentes de muchas personas que permanecían dormidas. Estarás lleno de ideales y visiones futuristas.

07/21 – 08/21

Este es un momento magnifico para que te independices a nivel profesional y sigas tu verdadera vocación, aunque muchos piensen que estás yendo en contra de la corriente. Deja de preocuparte por lo que piensen los demás y atrévete a innovar.

08/22 – 09/22

¡Tú suerte cambiará sorpresivamente! Se te presentará la oportunidad de explorar nuevos territorios. Es posible que surja un viaje inesperado o que conozcas una persona que revolucione tu vida. Tus creencias cambiarán en gran medida y desarrollarás una mayor comprensión.

09/23 – 10/22

Es posible que recibas una herencia o que alguien te haga un regalo sorpresa. Además, tu vida sexual se reactivará y te atreverás a vivir experiencias completamente nuevas. Prepárate para hacer importantes descubrimientos con respecto a tu sexualidad.

10/23 – 11/22

Tu vida romántica dará un giro trascendental. Si te encuentras en una relación estable, tendrás que considerar las propuestas de cambio que te hace tu pareja. Y si te encuentras solo, prepárate para iniciar una relación con una persona muy especial.

11/23 – 12/20

Es posible que se presenten cambios en tu trabajo o que te canses un poco de tu rutina. No soportarás que controlen tu horario, así que te vendría bien un empleo freelance o independiente. Para combatir el estrés te sugiero ejercitarte un poco.

12/21 – 01/19

Rejuvenecerás y te liberarás de muchos mandatos que te impiden disfrutar del momento presente. Sorprenderás a tus amistades con tu energía extrovertida y te verán como nunca antes. En el amor te sentirás en una montaña rusa de sensaciones.

01/20 – 02/18

Los astros te traerán una renovación en tu hogar, así queestarás muy inquieto y cambiarás todo de lugar. La visita de alguien muy particular causará un impacto muy fuerte en tu casa. Respecto a tu familia, ya es tiempo de independizarte si aún no lo has hecho.

02/19 – 03/20

Las estrellas traerán un cambio en tus pensamientos, así que te abrirás a nuevas ideas e intereses. Tu mente irá a toda velocidad y se despertará tu capacidad inventiva. Las redes sociales te ofrecerán la oportunidad de conocer gente nueva.