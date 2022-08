Agenda de eventos: diversión en Nueva York

Salsa en el Lincoln Center

Las fiestas bailables de verano en el Lincoln Center no paran y este jueves será el turno de la legendaria banda de salsa y jazz latino, tres veces ganadora del premio Grammy, Spanish Harlem Orchestra. Celebrando sus 15 años de carrera, SHO, como los conocen sus fans, encarna la auténtica salsa dura al estilo de Nueva York que conserva el espíritu del barrio y al mismo tiempo lucha por un enfoque único y fresco de la música latina para la audiencia moderna. La instructora de baile Talia Castro-Pozo ayudará a guiar los pasos antes del concierto. En la enorme pista al aire libre bautizada como “The Oasis” en la Josie Robertson Plaza. A partir de las 6:00 pm. Gratis. Información en: https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city/spanish-harlem-orchestra-763

Cortesía

Regresa el festival ‘Crossing Borders’

El festival cultural Crossing Borders (Cruzando fronteras), una celebración anual de nuevas obras de artistas de teatro Latinx, con celebraciones comunitarias y musicales, está de regreso en persona esta semana, por primera vez en tres años. Organizado por José Zayas y el Two River Theater (21 Bridge Avenue-Red Bank, NJ 07701), el festival estará presentando cuatro nuevas obras, Trilogy, A Skeptic and a Bruja, The Play you Want y Diciembre,que serán leídas en el Teatro Rechnitz; además de una fiesta comunitaria y un concierto por parte de la cantante colombiana Alea (foto), quien con un sonido acogedor que abarca la cumbia, el vallenato, las rancheras, el jazz y el pop estadounidense, conmueve a sus audiencias con mensajes de llamados al cambio social y al amor. Es gratuito y abierto al público. Desde hoy hasta el sábado 6 de agosto. Para una agenda completa, visite: https://tworivertheater.org/whats-on/crossing-borders-2022/#dates-tickets

La cantante Alea./Cortesía

Mireya y Alea en el Bryant Park

La serie de eventos Bryant Park Picnic Performances continúa este viernes 5 de agosto con el concierto Greenwich House Music School: Mireya and Alea. Tanto Mireya como Alea son exalumnas de Uncharted, la serie de actuaciones en curso de Greenwich House Music School dedicada a artistas emergentes de la ciudad de Nueva York. Mireya es ganadora del Latin Grammy y fundadora del renombrado grupo de mariachis de mujeres Flor de Toloache; mientras que la cantautora colombiana Alea impresionó a fanáticos y críticos por igual con su álbum Alborotá de 2021, preseleccionado por Rolling Stone y NPR en sus listas de música latina de fin de año. Gratis. A las 7:00 pm. Información: https://bryantpark.org/activities/picnic-performances

La cantante Mireya./Cortesía

Fiestas gratuitas en el MoMA

El Museo de Arte Moderno (11 West 53rd Street) tendrá su próxima UNIQLO NYC Night, este viernes 5 de agosto, de 4:00 a 8:00 pm. Los primeros viernes de cada mes, los visitantes tendrán acceso gratuito en horario extendido para disfrutar de la colección y las exhibiciones temporales del MoMA. Durante los meses de verano, podrá disfrutar de la música de los DJ de The Lot Radio junto con cerveza, cócteles y más en un bar emergente. Los boletos gratuitos para los neoyorquinos deben reservarse con anticipación, se publicarán en el sitio web del MoMA una semana antes de cada Noche UNIQLO NYC y están sujetos a prueba de residencia. Boletos de cine para el mismo día para proyecciones después de las 4:00 pm los primeros viernes también son gratuitos para los neoyorquinos. Las entradas están disponibles en el sitio https://www.moma.org/.

Cortesía

Monsieur Periné en el Sony Hall

La banda colombiana Monsieur Periné trae su gira ‘Volverte a ver’ a Nueva York este sábado 6 de agosto, al Sony Hall (235 W 46th St). Durante los conciertos, Monsieur estará presentando algunos de los temas de su cuarto disco, que saldrá a la venta en esta segunda parte del 2022 y que contará con quince composiciones inéditas, como el sencillo “Tú y yo”, que grabaron con la cantante española Vanesa Martín como invitada. Además cantarán sus temas más conocidos, como Volverte a ver, Nada y Mundo Paralelo. A las 8:00 pm. Entradas en: http://www.ticketmaster.com

Cortesía

Ana Tijoux en Staten Island

Como parte del calendario de eventos Summerstage, este sábado 6 de agosto la cantante chilena Ana Tijoux estará presentándose de manera gratuita en el Corporal Thompson Park (166 Broadway, 1347, Staten Island). Ganadora de un Grammy Latino por “Universos Paralelos”, su dueto con Jorge Drexler y más conocida en los Estados Unidos por su álbum de regreso al rap 1977, Tijoux se ha hecho un nombre en la industria por sus letras y estilo irreverente. La cantante estará acompañada por Meridian Brothers, una banda de rock electrónico de Bogotá, Colombia, que experimenta con ritmos y estilos latinoamericanos; y Bembona, un DJ puertorriqueño-panameño cuya práctica empodera a la comunidad Latinx. Gratis. De 5:00 a 8:00 pm. Más información: https://cityparksfoundation.org

Cortesía

‘Dominican Day’ en Central Park

El Central Park recibirá este domingo a tres artistas que encarnan los sonidos del pasado y el presente de República Dominicana, como parte del festival SummerStage. El cabeza de cartel será “El Rey Supremo” Luis Vargas, una estrella de la bachata conocida por sus letras cargadas de sexualidad empapadas de doble sentido. Lo acompañarán en el show El Gran Alcover, un reggaetonero en ascenso que incorpora salsa, bachata y merengue en sus canciones pop modernas, y Max Banda, un conjunto de merengue al estilo tradicional dominicano dirigido por un nativo de Queens. Gratis. De 3:00 a 7:00 pm en el Rumsey Playfield de Central Park. Información: https://cityparksfoundation.org

Cortesía

Agosto en el Museo de Brooklyn

El Museo de Brooklyn ( 200 Eastern Parkway) anunció su programación para adultos y niños durante el mes de agosto, que incluye activaciones de la exhibición especial Virgil Abloh: “Figuras del lenguaje”, el regreso de los primeros sábados que celebran la diáspora caribeña, jazz en el jardín y más. Otros programas incluyen charlas, clases, recorridos y eventos especiales que amplían las exhibiciones y la colección del Museo, sirven a la comunidad circundante y apoyan el aprendizaje a través de las artes visuales. Algunas de las actividades son en español, como el Virtual Hablemos de Arte, que tendrá lugar el 11 de agosto. Para la agenda completa de eventos, visite: https://my.brooklynmuseum.org/events