Cuando la edad importa

Es tendencia en los países democráticos que no se pregunte la edad de los aspirantes a un empleo, para evitar la discriminación, pero esa premisa ha generado debate nacional sobre quién podría ser presidente de los Estados Unidos.

Y recientemente se confirmó que parte del problema para la recuperación del turismo es la orden de que los pilotos se retiren a los 65 años, que dejó sin mano de obra a las aerolíneas justo después de la pandemia.

Sin embargo, los electores estadounidenses parecen atrapados en el dilema de: ni contigo ni sin ti, porque las actuales posibilidades en la papeleta electoral tienen varios asteriscos, entre ellos la longevidad de los contendores que hasta ahora se conocen.

Y es ahí donde cabe la pregunta ¿qué tan mayor puedes ser para no parecer tan viejo al ejercer la presidencia de la primera potencia mundial?

La respuesta no es sólo cuestión de números. Pues por ley la única limitante para ser candidato y presidente es haber apagado al menos 35 velitas; y Joe Biden nació en Scranton, Pensilvania, un 20 de enero de 1942, es decir que este año será un octogenario al mando y pasaría a la historia como el presidente más longevo de la nación.

Muy cerca lo sigue su eterno rival, Donald Trump quien el 14 de junio, partió el pastel de sus 76 años pues nació en 1946.

Y si Trump buscara su reelección para las elecciones del 2024 la decisión sería entre dos candidatos que pasaron de la edad límite del retiro que se considera para la mayoría de los servidores públicos que es a los 67 años de vida.

Recordemos que, el segundo artículo de la Constitución Política no incluyó la longevidad, o ser un adulto mayor como se dice políticamente hablando, para descartar aspirantes.

¡Pero no tan rápido!, porque según la encuesta de la Universidad de Harvard y The Harris Poll, al menos siete de cada 10 estadounidenses, o el 45% no quieren un segundo gobierno Biden en el 2024, porque la actual situación de inflación y los temores de recesión hacen que lo consideran demasiado mayor.

Y de acuerdo en con esa medida apenas el 30 por ciento de los demócratas lo respaldaría para ser confirmado en las primarias, mientras hace apenas algo más de un año tenía una opinión favorable del 55%.

Y esa misma medida confirma que más del 60% de los consultados no quiere de regreso a Trump en la Casa Blanca.

Como quien dice que, gústenos o no, la edad si importa y a la hora de votar, pesa en la mente de los electores para escoger sus candidatos presidenciales.

Sofía Villa es autora y escribe esta columna a título personal. Trabaja como Producer Writer en NY y sus opiniones no representan a Televisa-Univision Communications Inc.