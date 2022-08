Nacho Casano y Toni Costa en contra de Ivonne Montero y Salvador Zerboni en La Casa de los Famosos 2

Toni Costa y Nacho Casano se han vuelto inseparables en La Casa de los Famosos. Mientras que Ivonne Montero y Salvador Zerboni se mantienen fieles a ellos mismos en este camino a la final. En las últimas horas el público del 24/7 ha descubierto que Toni no soporta ni a Ivonne y mucho menos a Zerboni.

Muchos fans sienten que Toni es una persona que no aguanta ni soporta nada, que se estresa, incomoda o molesta por detalles sin sentido. Además de que exige empatía por parte de Ivonne en momentos de conflicto, cuando surge algún tipo de discusión entre él y Salvador. Y no le gusta, ni soporta que la mexicana se mantenga en todo momento ecuánime. Porque aún cuando Ivonne Montero simpatice con ellos, también sabe y recuerda que en los peores enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos nunca nadie empatizó con ella, y mucho menos salió en su defensa. Hoy Toni discutió con Salvador Zerboni e Ivonne decidió no intervenir.

Toni Costa parece haber olvidado que Daniella Navarro acorraló e insultó a Ivonne Montero durante meses y él nunca intervino a su favor. Ni siquiera nominó a Navarro por este tipo de comporamiento. El ex de Adamari López entró al reality con la bandera de que nominaría por malas conductas, y cuando tuvo la oportunidad de cumplir su palabra, su amistad con Daniella lo llevó a avalar todas las malas actitudes y groserías de la venezolana.

Por todo lo anterior, el público de Ivonne Montero y de Salvador Zerboni no logra entender y mucho menos simpatizar con Toni. Quien en estas últimas semanas está demostrando un nuevo rostro y muy poca tolerancia. Ni siquiera Nacho cae en el humor de Costa, el argentino se limita a escucharlo y darle la razón, pero no deja que su molestia empañe su aparente paz.

