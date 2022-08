Chicharito Hernández aclaró las polémicas donde lanza una bandera mexicana al piso y donde le niega una foto a un niño [Video]

El impacto negativo que han tenido una serie de videos publicados en las últimas semanas en el delantero de Los Angeles Galaxy, Javier “Chicharito” Hernández, le ha traído varios problemas al mexicano. Y ahora a través de un ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram ha decidido dar la cara y hacerle frente a toda esta situación.

En la primera de las aclaratorias que hizo Chicharito sobre los videos se encontraba el del pasado sábado cuando, luego de que su equipo cayera 1-0 frente a FC Dallas en la MLS, le negó un autógrafo y una foto a un niño que se acercó a conocer “a su ídolo”, como aparecía en el título del audiovisual publicado por el infante en Tik Tok.

Esto, según las palabras del propio Chicharito, lo hizo sentir mal y por ello acudió al video donde pide perdón al niño y a su familia, así como también se encuentra en la búsqueda del mismo para intentar compensar por su actitud errónea.

“Sabemos que eso es muy desafortunado y le pido perdón y a su familia. Estoy platicando con la gente del Galaxy para saber si podemos contactarlo para darle una foto, saludarlo, regalarle una camiseta, invitarlo a un partido o algo”, comentó en su cuenta @ch14_.

Para el máximo goleador del ‘Tri’, su reacción fue culpa del resultado del partido y también porque había más gente además del pequeño esperando por firmas.

“No estuve al 100, soy humano, soy muy pasional, cuando hay algo en mi cabeza se me queda mucho en la cabeza. Quiero pedir una disculpa, se me fue completamente. Más que nada le dije que no porque yo estaba viendo más gente allá adelante que les quería firmar”, añadió.

Por si fuera poco, aprovechó para también revelar qué pasó con otra de las polémicas en la que se vio involucrado apareciendo en un video donde toma la bandera de méxico, se niega a firmarla y la lanza contra el piso, todo esto frente a una tribuna repleta de fanáticos.

“Decidí no firmar la bandera y después de eso la verdad yo no sabía que la tenía agarrada. Según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó. No es que la tire, sino que la quiero mover para seguir firmando más cosas y desafortunadamente se cayó”, expresó.

Mira el video completo de sus reacciones aquí: