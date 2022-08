Hasta que los ronquidos nos separen

Solamente quien duerma o haya compartido su cama con una pareja que ronca, sabe que descansar junto a un roncador es literalmente una pesadilla. Y es que, no hay nada más agobiante que ser despertado de madrugada por sonidos tan estruendosos como un potente trueno, un cerdo hambriento o una moto arrancando.

Si los ronquidos de tu pareja no te permiten dormir, no sólo necesitas un café doble la próxima mañana, sino preocuparte por solucionar este serio problema que afecta la salud de ambos y deteriora tu relación amorosa. Incluso, hay quienes se separan y divorcian por causa de ronquidos crónicos.

Qué hacer cuando tu pareja ronca:

Motívalo a buscar ayuda: Un roncador jamás podría escucharse a sí mismo y por lo tanto, no tiene idea de cuán grave suena. Grábalo en video y muéstrale al siguiente día los ruidos y los segundos que parece quedarse sin respiración.

Más allá de ser un acto tan fastidioso para la pareja, roncar es indicativo de que el aire pasa con dificultad y como cualquier otra condición médica necesita atención. Quizás sea resultado de una apnea del sueño, una alergia que inflame las vías respiratorias, un tabique desviado, o una consecuencia de tener sobrepeso, fumar o tomar alcohol, entre otras.

Uno de los dos tiene que mudarse: Y no de casa; dormir en diferentes habitaciones es la solución más rápida para descansar tranquilamente sin la interrupción de una sinfonía de ronquidos. Dormir con alguien que ronca, roba un mínimo de dos horas de sueño por noche. Estudios de parejas han confirmado que dormir separados es más beneficioso que hacerlo juntos todo el tiempo, independientemente si roncan o no, pues al tener un descanso excelente, se mejora la intimidad.

Adquiere un arma contra ruidos: Si no cuentas con una habitación extra o no deseas dormir separados, usa unos tapones especiales para dormir. ¡Y no, los que te regalan en un avión! Te recomiendo los de silicona, son muy cómodos para los oídos y bloquean el ruido excelentemente.

En vez de quejarte continuamente de sus ronquidos, comprende que tu pareja no puede controlar este comportamiento, pero con tu apoyo se puede solucionar y así ambos puedan disfrutar de un feliz sueño.

