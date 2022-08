Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 9 de Agosto de 2022

03/21 – 04/19

Los proyectos basados en fantasías se derrumbarán como castillos en la arena, así que no derroches tus energías en imposibles. Por la tarde, tendrás que asumir algunas responsabilidades extras. Mi sugerencia es que apliques las lecciones aprendidas en experiencias anteriores.

04/20 – 05/20

En las primeras horas del día deberás tener cuidado de no ventilar tus secretos. Por la tarde, el panorama mejorará, pero no pretendas que tus deseos se cumplan en el acto. Si las cosas se demoran es por alguna razón, no pierdas la fe.

05/21 – 06/20

En tus relaciones podrían surgir malos entendidos, así que hasta que los ánimos no se calmen, evita tocar temas demasiado transcendentales. Por la tarde, podrías enfrentar una crisis de tipo financiero, pero lo peor que puedes hacer es esconderte tras la pared ¡enfrenta a tus miedos!

6/21 – 7/20

Si al levantarte te encuentras un poco hinchado o congestionado, prueba hacer una dieta purificadora y beber mucho líquido, con esto te sentirás como nuevo. En el amor lograrás mejores resultados si ejercitas tu paciencia y tienes tolerancia con los errores ajenos.

07/21 – 08/21

Sin querer podrías ventilar un aspecto de tu intimidad que preferías mantener en reserva, evita exponerte demasiado. Por la tarde, necesitarás organizarte, unir cabos sueltos y tener ciertos detalles bajo control. Pide la colaboración de las personas que te rodean.

08/22 – 09/22

Cuida tu hogar de las influencias externas por más benévolas que éstas parezcan. Este no es un momento propicio para llevar invitados a tu casa o para recibir opiniones acerca de tu vida privada. Por la tarde, recuperarás tu eje practicando tu hobby preferido.

09/23 – 10/22

El exceso de actividad mental podría alterarte más de lo que crees, así que trata de descartar los pensamientos negativos y de tranquilizarte mediante técnicas de meditación y respiración profunda. Por la tarde, un familiar te ofrecerá su apoyo y eso estabilizará tu estado anímico.

10/23 – 11/22

La búsqueda de soluciones ‘mágicas’ frente a tus problemas económicos sólo contribuirá a agravar la situación porque los astros no alientan las apuestas financieras. El cambio de luna que ocurrirá en la tarde te permitirá solucionar un tema que te preocupa.

11/23 – 12/20

Las decisiones que tomes no serán bien acogidas por tus familiares, pero no debes permitir que esto te desanime o te quite la confianza en ti mismo. Por la tarde, tratarás de construir una base económica para hacerle frente a cualquier eventualidad que pueda surgir.

12/21 – 01/19

Al comenzar el día deberás cuidarte de las influencias de tu entorno porque te encontrarás propenso a absorber los problemas de los demás. Por la tarde te propondrás dejar atrás el pasado para enfrentar con nuevas energías los desafíos que te presenta la vida.

01/20 – 02/18

En la mañana estarás propenso a ingresar en proyectos con perspectivas dudosas, no te fíes de gente que apenas conoces. Por la tarde podrías sentirte un poco melancólico sin encontrar un motivo aparente. Permítete un buen descanso.

02/19 – 03/20

En las primeras horas del día deberás hacer un esfuerzo extra para concéntrate porque estarás más propenso a la dispersión. Por la tarde trabajarás en equipo para concretar un proyecto. Pero no te precipites, recuerda que las cosas tienen un tiempo de gestación.