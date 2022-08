Lanzan Manual de defensa contra la deportación tras atropellos de ‘La Migra’ a indocumentados en NYC

En los últimos días familias de inmigrantes, organizaciones comunitarias y activistas de Nueva York han levantado sus voces contra acciones de ‘La Migra’ ante la ola de transferencias -sin aviso- de indocumentados bajo su custodia desde el Centro Correccional del Condado de Orange (OCCF) en Goshen, Nueva York, al Condado de Adams en Mississippi, y violaciones constantes a sus derechos humanos.

Y como una manera de promover un escudo de protección ante la ofensiva de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU), las organizaciones Make the Road NY e Immigrant Defense Project crearon el manual de defensa contra la deportación, una guía para educar a neoyorquinos sin papeles a crear un plan de acción para protegerse.

Así lo anunció Luba Cortés, Coordinadora de Defensa de Inmigrantes de Make the Road New York, en medio de una conferencia de prensa, en la que advirtió que en estos momentos, urge que la comunidad esté informada sobre sus derechos y la manera en que debe responderse ante eventuales encuentros con agentes de ICE.

“Conocer nuestros derechos y estar empoderados sobre este tema es muy importante, pero al mismo tiempo necesitamos que Nueva York tome los pasos correctos y deje de ayudar a ICE a transferir a nuestros seres queridos”, aseguró la activista. “Tenemos que prevenir esas cosas, pero tenemos que hacer más trabajo local y nacional para que ICE deje de hacer tanto daño a nuestras comunidades”.

La líder comunitaria destacó que las redadas de ICE siguen ocurriendo en Nueva York y siguen destruyendo y separando familias innecesariamente, bajo tácticas ilegales y abusivas, por lo que informarse es vital.

“Nuestro Manual de defensa contra la deportación es una herramienta integral para los miembros vulnerables de la comunidad, para hacer valer sus derechos y estar con poder cuando se trata de hacer cumplir la ley”, agregó la líder. “Esperamos que esta reedición de nuestro manual sirva como un importante recordatorio de que Nueva York debe dejar de colaborar con ICE y realmente proteger a las personas indocumentadas que llaman a este estado su hogar”.

El manual pueden descargarlo en inglés en el link deportationdefensemanual.org y en español en manualdedefensa.org.

Los defensores de los inmigrantes destacaron que a pesar de que en el 2021 el presidente Biden ordenó crear nuevas pautas para redireccionar las labores de ICE sobre a quiénes podía detener si representaban riesgo para la seguridad nacional, el gran problema es que la Administración nacional no está vigilando el actuar de ‘La Migra’ y prácticamente “hacen lo que quieren”.

“Ellos no están siguiendo esas pautas aunque se creen esos memos, todo está a discreción de ellos, así que ellos pueden decir ‘no (los vamos a seguir) y vamos a detener a estas personas’. Pueden detener y arrestar a quien quieran en nuestras comunidades”, agregó Cortés.

Edward Alonso Castillo, quien fue detenido por ICE caminando hacia su trabajo, sin representar un peligro para la seguridad nacional, como señalan los memos de ICE que justifican arrestos a indocumentados, denunció las prácticas abusivas de ‘La Migra’ y reveló que conocer sus derechos, hoy le sirve de mucho.

“En 2021, iba camino al trabajo cuando fui arrestado por ICE, a pesar de que no cumplía con las nuevas pautas de detención de ICE, que se habían publicado hace una semana antes de que me arrestaran. Sufrí severamente en detención y fui hospitalizado dos veces durante mi tiempo en la Cárcel del Condado de Orange”, comentó el inmigrante.

El padre de familia, quien tras su detención se ha dedicado a ayudar a educar a otros miembros de la comunidad sobre la importancia de saber cómo actuar ante ICE, agregó que de haber sabido sus derechos antes, la historia con él hubiese sido otra.

“Si hubiera conocido mis derechos, me hubiera protegido más con ICE, pues aunque se dice que Nueva York es una ciudad santuario siguen arrestando a personas como yo”, agregó el miembro de Make the Road. “Si bien mi experiencia fue extremadamente traumática, he podido tomar esa experiencia y realmente participar activamente en mi comunidad. He conocido a otras personas con historias similares a la mía y he podido aprender más sobre mis derechos”.

Yimy López, quien también sufrió un arresto por parte de las autoridades de Inmigración, narró que gracias a que ya conoce cómo moverse ante interacciones con ‘La Migra’ pudo recientemente, al presenciar un arresto de ICE, intervenir y defender a su gente.

“Fui detenido por ICE en 2019 y permanecí detenido durante meses, hasta que Make the Road New York pudo pelear mi caso y obtener mi libertad. Mis experiencias en detención fueron terribles y todos los días temía por mi seguridad”, dijo López, quien denunció que no recibió la atención médica adecuada.

“A menudo, me sentía impotente para presentar quejas, ya que sabía que a menudo eran ignoradas. Desde mi liberación, he expresado mis experiencias porque quiero que las personas que están en mi situación conozcan sus derechos como inmigrantes”, agregó. “Es crucial que los inmigrantes conozcan sus derechos, para que no teman enfrentarse a ICE”.

Yasmine Farhang, directora de defensa de Immigrant Defense Project aprovechó para hacer un llamado al Concejo Municipal y a la Legislatura, a fin de que blinden mejor las protecciones hacia la comunidad indocumentada con leyes que se cumplan, en especial que eviten la cooperación de autoridades con ‘La Migra’.

“ICE continúa apuntando a las personas, a menudo en función de su contacto con un sistema legal criminal racista que castiga perpetuamente a los inmigrantes neoyorquinos”, dijo la defensora. “Por esta razón, la Ciudad y el Concejo deben hacer todo lo que esté a su alcance ahora para proteger a nuestras comunidades, incluida la aprobación de legislación que restrinja aún más la conspiración de la Ciudad con ICE, Introducciones 185, 184 y 158. Esperamos la distribución del Manual como una clave herramienta en esta lucha”.

Las organizaciones agregaron que durante la era de Trump y bajo la administración de Biden, ICE ha perpetuado continuamente “el daño, detención y separación de las familias”, así lo evidencian los traslados de indocumentados en últimos meses sin previo aviso ni explicación.

Al mismo tiempo, el grupo de trabajo Dignity Not Detention (DND), que sigue oponiéndose a los traslados de internos, realizó una protesta para exigir que las más de 70 personas movidas sean liberadas de OCCF y devueltos a salvo a sus comunidades.

“La gente está comenzando a compartir la terrible experiencia de su transferencia. A los inmigrantes detenidos casi no se les notificó que serían trasladados fuera de las instalaciones, y mucho menos que serían enviados al otro lado del país. Muchas de las personas que fueron transferidas se acercaron a defensores y seres queridos afuera para compartir detalles de lo que soportaron”, dijeron en un comunicado conjunto.

“Los transferidos describieron cómo los funcionarios de ICE y OCCF encadenaron continuamente a los inmigrantes detenidos durante un proceso de 20 horas que implicaba llevarlos de una camioneta a un avión, a un autobús congelado. Compartieron que durante la transferencia, el sargento Figueroa, un empleado de la OCCF que fue nombrado en una denuncia de derechos civiles a principios de este año por presuntamente acosar y abusar de personas detenidas por ICE, acosó verbalmente a las personas cuando salían de las instalaciones”, dijeron.

En sus denuncias, los inmigrantes agregaron que solo les dieron de comer sándwiches de mortadela y que tenían acceso limitado al agua. Muchas personas afirman haber perdido objetos de valor en la transferencia.

“Estos traslados no solo han sido violentos, sino que también han planteado serios problemas relacionados con el acceso a un abogado y la capacidad de prepararse para las comparecencias ante los tribunales. Los abogados que representan a las personas que fueron transferidas no recibieron notificación de las transferencias y continúan teniendo dificultades para conectarse con ellos”, aseveró el grupo de trabajo Dignity Not Detention (DND). “En al menos dos días separados, el sistema de video por el cual las personas comparecen para sus audiencias en el tribunal no funcionaba en al menos una sala del tribunal, y los abogados continúan argumentando que no pueden acceder a sus clientes para prepararlos para sus audiencias”.

La organización agregó que personas transferidas informaron que están recluidas en una unidad de segregación disciplinaria en el centro de detención OCCF, donde las personas están recluidas en régimen de aislamiento y, a menudo, no pueden comunicarse con su abogado.

Hasta el momento ICE no se ha referido a las denuncias realizadas.

¿Dónde obtener más información sobre el Manual contra la deportación?