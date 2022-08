Se volcó Megabus viajando de Nueva York a Filadelfia: un muerto y varios heridos en autopista de NJ

Una persona murió y varias resultaron heridas cuando un vehículo de dos pisos de la empresa de transporte de pasajeros Megabus se volcó y se estrelló en la autopista New Jersey Turnpike, en el condado Middlesex anoche.

Al menos cinco de los lesionados estaban en condición grave, dijo Charles Marchan, vocero de la policía estatal de Nueva Jersey (NJSP), sin identificar a las víctimas.

Breaking: At least 1 dead, multiple injured, after a bus overturned on the New Jersey Turnpike. pic.twitter.com/HHlab4mZxF — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 10, 2022

Ayer justo antes de las 7 p.m. las autoridades respondieron al accidente, que ocurrió en la rampa de entrada al área de servicio de “Thomas Edison” en Woodbridge.

“La vía exterior y la rampa del área de servicio están cerradas por la investigación”, tuiteó la policía.

Dan Rodríguez, vocero de Megabus, dijo que el vehículo transportaba 19 pasajeros y un conductor, y se dirigía de la ciudad de Nueva York a Filadelfia, informó Fox News.

Un helicóptero médico transportó a algunas víctimas a hospitales locales. Otro de NJSP también se encontraba en el lugar.

La policía dijo que el autobús golpeó una camioneta Ford F-150, lo que provocó que se saliera de la carretera a la derecha y se volcara en la rampa de entrada al área de servicio. La investigación del accidente continúa, informó ABC News.