Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Tony Vega y George Lamond en El Bronx

Como parte de la serie SummerStage, los cantantes Tony Vega y George Lamond traen su estilo libre y sus vibraciones de salsa swing El Bronx, este jueves en el Crotona Park (1700 Crotona Ave, The Bronx). Vega, quien tocó con famosos de la talla de Eddie Palmieri, y cuyo álbum, Yo Me Quedo, sigue siendo un clásico de la salsa romántica, traerá sus mejores éxitos, como “Aparentemente” y “Esa Mujer” . George Lamond, mejor conocido por su sencillo debut de 1989 “Bad of the Heart”, es un clásico definitivo del free style. A ellos se unirán el colectivo local de DJ Uptown Vinyl Supreme, con sede en El Bronx, que rinde homenaje a las raíces del hip-hop. A partir de las 6:00 pm. Gratis. Más información: https://cityparksfoundation.org

Serie ‘Horizon Foundation Sounds of the City”

El New Jersey Performing Arts Center (NJPAC) anunció la programación de conciertos de la serie ‘Horizon Foundation Sounds of the City 2022’, con una lista de artistas que se presentarán al aire libre todos los jueves desde el 11 hasta el 25 de agosto, de 6 a 9 pm . Este jueves arranca con el show de JON B, el artista de R&B nominado al GRAMMY, con éxitos como “They Don’t Know”, “Someone to Love” con Babyface y “Are U Still Down” con 2pac. Gratis. En la NJPAC’s Chambers Plaza ( One Center Street Newark). Información en : www.njpac.org o llamando al 888.GO.NJPAC (888.466.5722)

Cortesía NJPAC

Música de Ucrania en Astor Place

Escuche al cuarteto de música mundial, DakhaBrakha, de Kyiv, Ucrania, acompañado por instrumentación tradicional india, árabe, africana, rusa y australiana, durante una presentación gratuita en Astor Place (cerca del cubo), este viernes 12 de agosto, como parte del Joe’s Pub @ Astor series. El rango vocal poderoso e intransigente del cuarteto crea un sonido transnacional arraigado en la cultura ucraniana. Gratis. A las 7:00 pm. Más información: https://publictheater.org/

Cortesía

“La Casita” en el Lincoln Center

El Lincoln Center presenta este sábado el evento “La Casita”, un festival inclusivo internacional que celebra las tradiciones orales globales en poesía y música, basado en el principio de que la ciudad de Nueva York está representada de manera más equitativa al presentar las ricas tradiciones artísticas de sus muchas comunidades desatendidas. Este año reunirá un elenco estelar de poetas y músicos provenientes de todo el mundo, incluidos los poetas interdisciplinarios Jonah Mixon-Webster, Jacqueline Johnson, Franny Choi, Paul con Queso, Gabriel Ramirez, Mario Jose Pagán Morales y Funk de Audry; y el grupo de música Lucia Pulido Trio y el grupo de percusión congoleño, Mfouambila Congo Company. La anfitriona de la noche es la poeta y artista sonora LaTasha N. Nevada Digg. Gratis. A las 6:30 pm en la Hearst Plaza (30 Lincoln Center Plaza). Más información: http://www.lincolncenter.org

Carlos Santana en Jones Beach

La gira “Miraculous Supernatural con Carlos Santana, Earth Wind and Fire y War” hará una parada este sábado 13 de agosto en el Northwell Health at Jones Beach Theater (1000 Ocean Pkwy. 11793 Wantagh, NY) para conmemorar dos importantes hitos en la carrera de Santana: 21 años de su celebrado álbum, ganador de varios premios Grammy, “Supernatural”, y el aniversario 52 de “Abraxas”, un disco de 1970. A las 7 pm. Boletos: Tickets-Center.com

Getty Images

Festival de baile anual ‘Battery Dance’

Battery Dance, el festival de baile público gratuito más antiguo de la ciudad de Nueva York, celebra su 41.º aniversario del 13 al 20 de agosto. En asociación con Battery Park City Authority, el Festival Anual de Danza contará con actuaciones en persona y transmitidas en vivo, organizadas en Wagner Park, Battery Park City, a las 7 pm. El evento, que llega a audiencias locales e internacionales, promueve la misión de Battery Dance de conectar el mundo a través de la danza. Gratis. Para obtener más información, visite batterydance.org/battery-dance-festival/.

Cortesía

Jaripeo Sin Fronteras

La familia Aguilar sigue por todo lo alto con su gira Jaripeo sin fronteras, que llegará este fin de semana al Prudential Center de Nueva Jersey (25 Lafayette St, Newark, NJ 07102). Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Antonio Aguilar Jr, caballos, payasos, toros y acróbatas es solo algo de lo que incluye este novedoso espectáculo que ha recorrido importantes arenas de todo el país. El plato principal es Pepe Aguilar, quien está a cargo de cerrar el show que tiene una duración de tres horas. Incluye música de mariachi, orquesta y banda en vivo. Domingo 14 de agosto, 8 pm. Entradas: https://prucenter.com/events/pepe-aguilar

Reforma

Eva Luna regresa a Repertorio Español

Repertorio Español anunció el regreso de su obra Eva Luna, escrita por la galardonada dramaturga Caridad Svich y basada en la aclamada novela de la escritora chilena-americana Isabel Allende. Esta obra cuenta la historia de una mujer nacida en la pobreza que a través de los años encuentra su voz como narradora y reflejo de la historia. Encantadora, cómica, y sagaz, Eva Luna cuenta el viaje personal de la protagonista desde la infancia hasta la edad adulta, y en el camino nos permite conocer a una serie de personajes que cambiarán el curso de su vida para siempre. El elenco está formado por: Andrea Velasco, Pablo Andrade, Gonzalo Trigueros, Belange Rodríguez, Fernando Vieira, Jaime Puerta, y Zulema Clares.Presentada en español con subtítulos en inglés. Para fechas y entradas, visite: https://repertorio.nyc