Sin camas para tanta gente

La alcaldía de Eric Adams enfrenta uno de los más difíciles retos de su administración por la llegada de buses con inmigrantes, que son usados por el gobernador de Texas, Greg Abbot, como excusa para cuestionar el sistema migratorio de los Estados Unidos.

Como reportó esta semana El Diario son personas o familias venezolanas, ecuatorianas, cubanas, haitianas o centroamericanas en busca de asilo, aunque según Greg, esa “estampida” de indocumentados es culpa de la política fronteriza del presidente Joe Bien.

El gobernador republicano dice que no tiene dinero para atenderlos ni brindarles servicios sociales y en cambio, los envía en buses para salir del problema, a millas de distancia, aunque no quieran venir, porque no tienen familiares ni amigos, o por temor a la delincuencia que afecta a New York tras la pandemia.

Y Abbot no tiene en cuenta que los viajes de estos hombres, mujeres y niños, que son transportados con contratos de confidencialidad, para no revelar su itinerario, se pagan con dineros de los contribuyentes, es decir que todos ponemos algo en esta situación.

Para Adams, como llegan a una ciudad que no conocen, con un idioma que no entienden y sin recursos, la única salida digna fue declarar la emergencia pidiendo dinero a Washington D.C. para poder brindar una almohada a estos recién llegados, que presionan la escasez de recursos, albergues y viviendas dignas asequibles.

El Comisionado para Asuntos de Inmigrantes neoyorquinos, Manuel Castro, reconoció ante el concejo de la ciudad que los refugios están abarrotados, y como se aproximan las temperaturas más bajas con la llegada del invierno, la situación debe ser resuelta, pidiendo la intervención de Biden, pues no hay cama para tanta gente.

Y todo este debate se da en medio de la campaña electoral para renovar curules en el congreso de la nación, sin que hayamos escuchado propuestas legislativas para superar este lío humanitario.

Esas iniciativas ayudarían a conquistar el voto de los hispanos con soluciones claras en el tema migratorio, o mediante un proyecto de reforma integral que permita darles un nuevo comienzo a los recién llegados y a los millones de inmigrantes que todavía esperan salir de las sombras, puesto que todos ellos padecen el complicado laberinto del sistema migratorio.

Esa complejidad los deja en manos de los coyotes que los convencen de pagar para cruzar la frontera, porque supuestamente los esperaría un paraíso en ciudades santuario como New York.

En síntesis, este problema es: de los contribuyentes, del gobierno federal, los estados, la ciudad de Nueva York y de los mismos indocumentados que necesitan ayuda, pero todos tendrían una solución si el Congreso actuara.

Sofía Villa es autora y escribe esta columna a título personal. Trabaja como Producer Writer en NY y sus opiniones no representan a Televisa-Univision Communications Inc.